Украина остается главным приоритетом для Румынии и НАТО, - министр обороны Моштяну

Украина остается главным приоритетом для Румынии и союзников по НАТО, поэтому ее поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Об этом заявил министр обороны Румынии Ливиу-Ионуц Моштяну, передает Цензор.НЕТ.

"Не забывайте, что не мы в войне, а Украина в войне. Украина для нас является приоритетом номер один. Мы должны поддерживать их (украинцев - ред.). Мы поддерживали их с первого дня. Мы будем продолжать это делать. Мы работаем вместе. Они должны выиграть эту войну", - сказал Моштяну.

Он подчеркнул, что Черное море должно быть морем мира, а союзники НАТО должны обеспечить стабильность в регионе.

Министр также отметил, что Румыния чувствует поддержку партнеров по Альянсу: в стране дислоцируются около 5 тысяч военных из США, Франции, Португалии, Испании, Польши и Бельгии, а Германия осуществляет воздушное патрулирование.

По словам Моштяну, Румыния уже обновила законодательство, позволяющее уничтожать любые воздушные объекты, которые без разрешения находятся в ее воздушном пространстве. Кроме того, на рассмотрение парламента подан закон о добровольной службе, а президент Румынии в ноябре представит обновленную стратегию национальной обороны.

