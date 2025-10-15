Группа ССО зашла в тыл к врагу на Северо-Слобожанском направлении, с близкого расстояния уничтожила оккупантов и захватила их документы. ВИДЕО

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций провели успешную разведку на Северо-Слобожанском направлении.

Как отмечается, группа ССО прошла за границу передовых украинских позиций и незаметно зашла на подконтрольную врагом территорию.

"После доразведки дроном, спешелы начали прямые действия, которые неоднократно оттачивали во время тренировок и других задач. Главная огневая мощь группы, пулеметчик, обеспечил подавление огнем противника. Марксмен с оптикой уничтожил прячущихся врагов четкими одиночными выстрелами. Другая подгруппа спешелей вплотную подошла к позициям и отработала россиян вблизи", - говорится в сообщении.

Дезориентированный и испуганный враг был полностью уничтожен. Группа ССО захватила документы и средства связи противника. После этого успешно провела экс-фильтрацию.

