Група ССО зайшла в тил до ворога на Північно-Слобожанському напрямку, зблизька знищила окупантів та захопила їхні документи. ВIДЕО

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій провели успішну розвідку на Північно-Слобожанському напрямку.

Як зазначається, група ССО пройшла за межу передових українських позицій та непомітно зайшла на підконтрольну ворогом територію.

"Після дорозвідки дроном, спешели почали прямі дії, які неодноразово відточували під час тренувань й інших завдань. Головна вогнева міць групи, кулеметник, забезпечив подавлення вогнем противника. Марксмен з оптикою знищив ворогів, які ховалися, чіткими одиночними пострілами. Інша підгрупа спешелів впритул підійшла до позицій і відпрацювала росіян зблизька", - йдеться у повідомленні.

Дезорієнтований і переляканий ворог був повністю знищений. Група ССО захопила документи та засоби зв’язку противника. Після цього успішно провела ексфільтрацію.

