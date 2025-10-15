УКР
Допомога Україні від Румунії
Україна залишається головним пріоритетом для Румунії та НАТО, - міністр оборони Моштяну

Міністр оборони Румунії

Україна залишається головним пріоритетом для Румунії та союзників по НАТО, тому її підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив міністр оборони Румунії Лівіу-Іонуц Моштяну, передає Цензор.НЕТ.

"Не забуваймо, що не ми у війні, а Україна у війні. Україна для нас є пріоритетом номер один. Ми повинні підтримувати їх (українців - ред.). Ми підтримували їх з першого дня. Ми продовжуватимемо це робити. Ми працюємо разом. Вони повинні виграти цю війну", - сказав Моштяну.

Він наголосив, що Чорне море має бути морем миру, а союзники НАТО повинні забезпечити стабільність у регіоні.

Міністр також зазначив, що Румунія відчуває підтримку партнерів по Альянсу: у країні дислокуються близько 5 тисяч військових із США, Франції, Португалії, Іспанії, Польщі та Бельгії, а Німеччина здійснює повітряне патрулювання.

За словами Моштяну, Румунія вже оновила законодавство, що дозволяє знищувати будь-які повітряні об’єкти, які без дозволу перебувають у її повітряному просторі. Крім того, на розгляд парламенту подано закон про добровільну службу, а президент Румунії у листопаді представить оновлену стратегію національної оборони.

НАТО Румунія війна в Україні
