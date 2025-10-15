Україна залишається головним пріоритетом для Румунії та НАТО, - міністр оборони Моштяну

Україна залишається головним пріоритетом для Румунії та союзників по НАТО, тому її підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив міністр оборони Румунії Лівіу-Іонуц Моштяну, передає Цензор.НЕТ.

"Не забуваймо, що не ми у війні, а Україна у війні. Україна для нас є пріоритетом номер один. Ми повинні підтримувати їх (українців - ред.). Ми підтримували їх з першого дня. Ми продовжуватимемо це робити. Ми працюємо разом. Вони повинні виграти цю війну", - сказав Моштяну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група ССО зайшла в тил до ворога на Північно-Слобожанському напрямку, зблизька знищила окупантів та захопила їхні документи. ВIДЕО

Він наголосив, що Чорне море має бути морем миру, а союзники НАТО повинні забезпечити стабільність у регіоні.

Міністр також зазначив, що Румунія відчуває підтримку партнерів по Альянсу: у країні дислокуються близько 5 тисяч військових із США, Франції, Португалії, Іспанії, Польщі та Бельгії, а Німеччина здійснює повітряне патрулювання.

За словами Моштяну, Румунія вже оновила законодавство, що дозволяє знищувати будь-які повітряні об’єкти, які без дозволу перебувають у її повітряному просторі. Крім того, на розгляд парламенту подано закон про добровільну службу, а президент Румунії у листопаді представить оновлену стратегію національної оборони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ