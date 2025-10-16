Трамп може дозволити Ізраїлю відновити війну в Газі - усе залежить від ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявив, що може дозволити Ізраїлю відновити воєнні дії в Секторі Гази, якщо угруповання ХАМАС не виконає умови мирної угоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому розповів в інтерв’ю журналістам CNN.

За словами Трампа, ізраїльські війська готові знову зайти в Газу, "як тільки він дасть команду". Президент додав, що ситуацію з ХАМАСом можна буде швидко вирішити.

Коментуючи повідомлення про насильство в Газі, Трамп зазначив, що бойовики "зачищають банди" й пообіцяв розібратися, чи йдеться про страти мирних жителів.

Також Трамп зізнався, що йому доводилося особисто стримувати прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу від жорсткіших дій. Президент Америки додав, що з цього приводу навіть "мав серйозну розмову з Бібі" (прем’єр Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу - РЕД.)

Американський президент висловив упевненість, що мир на Близькому Сході можливий, адже до процесу долучилися десятки країн, які підтримують "Трампівську мирну угоду" та Авраамові угоди.

Також глава Білого дому зазначив, що працює над припиненням війни між Росією та Україною. За його словами, "мир між цими двома країнами стане не меншим досягненням, ніж стабільність на Близькому Сході".

Президент США Дональд Трамп разом із посередниками з Катару, Єгипту та Туреччини 13 жовтня підписав угоду про припинення вогню в Секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Пізніше він заявив, що для повного врегулювання ситуації в Секторі Гази потрібно зробити ще багато кроків.

