Вице-президент США начал визит в Израиль: Вашингтон пытается удержать перемирие

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Израиль на фоне обострения ситуации и попыток Вашингтона сохранить хрупкое перемирие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его поездка происходит в рамках дипломатических усилий администрации Дональда Трампа.

Вэнс отправился в Израиль в понедельник с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном вместе с женой. Перед вылетом он не делал заявлений для прессы.

Ожидается, что визит продлится два дня. Политик встретится с руководством Израиля, а также семьями заложников и недавно освобожденными пленными.

Накануне он заявил журналистам, что "готов отправиться в Израиль в любой момент", но не назвал точную дату.

Напомним, Израиль и ХАМАС обменялись взаимными обвинениями в срыве перемирия.

По данным израильской армии, боевики ХАМАС открыли огонь и вышли из своих укрытий, нарушив договоренности, действующие в регионе.

Зато ХАМАС отрицает обвинения и заявляет об обстреле израильской инженерной техники.

