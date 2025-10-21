Вице-президент США начал визит в Израиль: Вашингтон пытается удержать перемирие
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Израиль на фоне обострения ситуации и попыток Вашингтона сохранить хрупкое перемирие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его поездка происходит в рамках дипломатических усилий администрации Дональда Трампа.
Вэнс отправился в Израиль в понедельник с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном вместе с женой. Перед вылетом он не делал заявлений для прессы.
Ожидается, что визит продлится два дня. Политик встретится с руководством Израиля, а также семьями заложников и недавно освобожденными пленными.
Накануне он заявил журналистам, что "готов отправиться в Израиль в любой момент", но не назвал точную дату.
Напомним, Израиль и ХАМАС обменялись взаимными обвинениями в срыве перемирия.
По данным израильской армии, боевики ХАМАС открыли огонь и вышли из своих укрытий, нарушив договоренности, действующие в регионе.
Зато ХАМАС отрицает обвинения и заявляет об обстреле израильской инженерной техники.
гімно перемирщік - гімно перемир'я.
Дурачок якийсь
На різних коливаннях ринків від трампонових чудес
Бо інсайди це де один нечесно заробив а інші так само втратили
Кацапи будуть херачити КАБами на 200км по Запоріжжю, Павлограду, Дніпру, Харкову, Славутичу, Сумам.. а представники сша будуть бігати і казати що не треба відповідати, щоб не зруйнувати крихке перемир'я.
Якщо це не фейк, то американці чесно заслужили це також, як ми заслужили наше нинішнє їбанько.
самі за себе ну і Европа яка нарешті відчуває загрозу.
а може і США але після доні і змінення клованів на політиків в Україні.