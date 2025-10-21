РУС
1 559 41

Вице-президент США начал визит в Израиль: Вашингтон пытается удержать перемирие

Вице-президент США Джей Ди Венс отправился в Израиль

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Израиль на фоне обострения ситуации и попыток Вашингтона сохранить хрупкое перемирие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его поездка происходит в рамках дипломатических усилий администрации Дональда Трампа.

Вэнс отправился в Израиль в понедельник с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном вместе с женой. Перед вылетом он не делал заявлений для прессы.

Читайте: Трамп пообещал "пойти и убить" ХАМАС, если казни людей в Газе будут продолжаться

Ожидается, что визит продлится два дня. Политик встретится с руководством Израиля, а также семьями заложников и недавно освобожденными пленными.

Накануне он заявил журналистам, что "готов отправиться в Израиль в любой момент", но не назвал точную дату.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Газе закончилась, - Трамп во время визита в Кнессет. ВИДЕО

Напомним, Израиль и ХАМАС обменялись взаимными обвинениями в срыве перемирия.

По данным израильской армии, боевики ХАМАС открыли огонь и вышли из своих укрытий, нарушив договоренности, действующие в регионе.

Зато ХАМАС отрицает обвинения и заявляет об обстреле израильской инженерной техники.

Израиль (2119) Хамас (220) перемирие (1704) Трамп Дональд (6907) Джей Ди Вэнс (152)
Топ комментарии
+11
Я щось не розумію. Тампон заявив що закінчив 3000-літню війну. А тепер це виявляється крихке перемир'я? Тобто Тампон не миротворець а Крихкун?
21.10.2025 00:43 Ответить
21.10.2025 00:43 Ответить
+10
КЛОУНИ. Менше чим за рік перетворили США в шапіто. Хто вам повірить? Ви ж міняєте слова через 2 хвилини в розмові.

Дурачок якийсь
21.10.2025 00:35 Ответить
21.10.2025 00:35 Ответить
+10
Це шоб ви розуміли як буде (якщо буде) виглядати припинення вогню в Україні.
Кацапи будуть херачити КАБами на 200км по Запоріжжю, Павлограду, Дніпру, Харкову, Славутичу, Сумам.. а представники сша будуть бігати і казати що не треба відповідати, щоб не зруйнувати крихке перемир'я.
21.10.2025 00:49 Ответить
21.10.2025 00:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"зберегти крихке перемир'я",
гімно перемирщік - гімно перемир'я.
21.10.2025 00:35 Ответить
21.10.2025 00:35 Ответить
КЛОУНИ. Менше чим за рік перетворили США в шапіто. Хто вам повірить? Ви ж міняєте слова через 2 хвилини в розмові.

Дурачок якийсь
21.10.2025 00:35 Ответить
21.10.2025 00:35 Ответить
Зате у прагматичної ( покідькової ) частини респів потужно колоситься врожай бабла ))
На різних коливаннях ринків від трампонових чудес
21.10.2025 00:40 Ответить
21.10.2025 00:40 Ответить
взагалі то за це мали б сісти на терміни по 600 800 років як ******* в США.

Бо інсайди це де один нечесно заробив а інші так само втратили
21.10.2025 00:43 Ответить
21.10.2025 00:43 Ответить
Тупо балаболи рукожопі
21.10.2025 00:39 Ответить
21.10.2025 00:39 Ответить
Книга "Як я закінчив війну у Ізраілі" (видання друге, виправленне"...
21.10.2025 00:40 Ответить
21.10.2025 00:40 Ответить
Я щось не розумію. Тампон заявив що закінчив 3000-літню війну. А тепер це виявляється крихке перемир'я? Тобто Тампон не миротворець а Крихкун?
21.10.2025 00:43 Ответить
21.10.2025 00:43 Ответить
Це шоб ви розуміли як буде (якщо буде) виглядати припинення вогню в Україні.
Кацапи будуть херачити КАБами на 200км по Запоріжжю, Павлограду, Дніпру, Харкову, Славутичу, Сумам.. а представники сша будуть бігати і казати що не треба відповідати, щоб не зруйнувати крихке перемир'я.
21.10.2025 00:49 Ответить
21.10.2025 00:49 Ответить
ви порівнюєте ізраіль з рашкою?
21.10.2025 07:29 Ответить
21.10.2025 07:29 Ответить
NYP пише, що Трамп почав знос крила Білого Дому під бунівництво бальної зали.

Якщо це не фейк, то американці чесно заслужили це також, як ми заслужили наше нинішнє їбанько.
21.10.2025 00:50 Ответить
21.10.2025 00:50 Ответить
так вже е відео буде йому і бали і хруст булки США не та країна де такі люди з передозом авто загару спокійно виходять з води сухими він вже достав багато люду
21.10.2025 00:53 Ответить
21.10.2025 00:53 Ответить
оце у чувака забіг- на дні КМП здав аналізи бо снаряд у кортеж йго влучив І а ж но у Ізраїль не дай боже йго борт ще звалять
21.10.2025 00:51 Ответить
21.10.2025 00:51 Ответить
Хамас вертів вас на п`ятій кінцівці, чмошники. В Україні ви вже показали, що ні на що не здатні.
21.10.2025 01:41 Ответить
21.10.2025 01:41 Ответить
венс не хамасівців поїхав утихомирювати.
21.10.2025 07:30 Ответить
21.10.2025 07:30 Ответить
вони ідіоти у цій адміністрації, тому хєр шо вони там втримають, і перемир'я розіб'ється, і руки поріжуть.
21.10.2025 01:51 Ответить
21.10.2025 01:51 Ответить
ніколи доня не допоможе Україні ніколи і нічим - не тіштеся.
самі за себе ну і Европа яка нарешті відчуває загрозу.
а може і США але після доні і змінення клованів на політиків в Україні.
21.10.2025 03:06 Ответить
21.10.2025 03:06 Ответить
атсасі
21.10.2025 06:13 Ответить
21.10.2025 06:13 Ответить
Американські лошари, не з того боку заходите/заїжджаєте. Треба починати з хамасу
21.10.2025 09:16 Ответить
21.10.2025 09:16 Ответить
 
 