Зеленський про удар РФ по лікарні в Херсоні: "Це свідомий російський удар саме по дітях"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія навмисно завдала удару по дитячій лікарні в Херсоні.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Вони не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді", - зазначив Зеленський.

Медичний заклад зазнав значних пошкоджень, є постраждалі серед персоналу та дітей. Наймолодшому пораненому - 8 років, постраждали також його мати та брат. У момент удару в лікарні перебувало близько 100 людей.

Президент назвав Росію "найбільшою терористичною організацією у світі", яка свідомо підриває дипломатичні зусилля та створює нові джерела дестабілізації у Європі, ускладнюючи допомогу Україні.

"Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили", - підкреслив Зеленський, згадавши нещодавні американські санкції проти російських нафтових компаній та закликав партнерів продовжувати подібні кроки.

Що передувало?

Сьогодні, 29 жовтня, російські війська атакували дитячу лікарню в Херсоні з артилерії, внаслідок чого постраждали 9 осіб, зокрема діти.

