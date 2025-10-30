РУС
3 282 23

Враг нанес удар по Добротворской ТЭС на Львовщине: повреждена критическая инфраструктура

Добротвор под ударом РФ: повреждена ТЭС во время массированной атаки

Утром 30 октября в городе Добротвор на Львовщине прогремели взрывы. Враг атаковал населенный пункт крылатыми ракетами, "Кинжалами" и дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича и местные телеграм-каналы.

"На Львовщине: удар по Добротворской ТЭС - повреждение критической инфраструктуры, пожар", - сообщил депутат.

Удар по Добротворской ТЭС стал частью масштабной комбинированной атаки России, направленной против энергосистемы Украины. Под ударом оказались сразу несколько областей.

Что известно о Добротворской ТЭС?

Добротвор — административный центр Добротворской поселковой общины Шептицкого района Львовской области. По последним данным, здесь проживает более 6600 человек. Ранее Добротвором называлось село Старый Добротвор.

Этот маленький город имеет достаточно важную электрогенерирующую мощность — Добротворскую ТЭС. Она расположена на Западном Буге вблизи города Добротвор Шептицкого района Львовской области.

Установленная мощность ДТЭК ТЭС сейчас составляет 510 МВт:

  • Энергоблок № 7 — 150 МВт.
  • Энергоблок № 8 – 160 МВт.
  • Турбогенератор № 5 – 100 МВт.
  • Турбогенератор № 6 – 100 МВт.

Топ комментарии
+8
та параметри то вже таке... а🤡 говнокомандуючий де з фламінго ?...
показать весь комментарий
30.10.2025 09:16 Ответить
+6
показать весь комментарий
30.10.2025 09:18 Ответить
+5
Щось немає нічого про стан справ у кацапні цієї ночі. Чи й не буде? Все? Відплата з блекаутами на кацапстані,обіцяна члєнограєм закінчилася так і не почавшись?
показать весь комментарий
30.10.2025 09:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А оці параметри енергоблоків виклали ,це щоб показати свою обізнаність чи як запрошення для рашистів
показать весь комментарий
30.10.2025 09:10 Ответить
Скорее показать умение пользоваться википедией
показать весь комментарий
30.10.2025 09:17 Ответить
30.10.2025 09:16 Ответить
30.10.2025 09:18 Ответить
в турне десь
показать весь комментарий
30.10.2025 09:54 Ответить
Добре, що хоч координати тих енергоблоків не вказали. Де СБУ?
показать весь комментарий
30.10.2025 09:20 Ответить
Гуглокартами русня тоже научилась пользоваться. Они оказались на удивление обучаемые.
показать весь комментарий
30.10.2025 09:33 Ответить
Гуглождунів теж вистачає.
показать весь комментарий
30.10.2025 09:43 Ответить
Диверсанты скинули им ссылку. Нам бы кто скинул координаты кацапских ТЭС, но у нас разведка хуже работает.
показать весь комментарий
30.10.2025 09:55 Ответить
Весь Гугл і всю Вікіпедію треба здати в СБУ 🤣🤣
показать весь комментарий
30.10.2025 09:54 Ответить
30.10.2025 09:22 Ответить
Сподіваюсь, Ви не вірили у 3000 + до*уа фламнгів (маю на увазі ракети, звісно, а ге птахів).
показать весь комментарий
30.10.2025 09:39 Ответить
А ви як думаєте? Але проклятому кловану з підручними треба постійно нагадувати про їхні брехливі, діряві роти.
показать весь комментарий
30.10.2025 10:04 Ответить
Поляки літаки підіймали?
показать весь комментарий
30.10.2025 09:22 Ответить
Серіал "шо там у палякав"?
показать весь комментарий
30.10.2025 09:34 Ответить
Щось я ніяк не можу второпати одного - чи це свідомо б'ють по енергооб'єктах ДТЕК, яка знаєте кому належить, чи вся енергетика чомусь належить все тій же ДТЕК, яка знаєте кому належить. Якось дуже дивно це все.
показать весь комментарий
30.10.2025 09:32 Ответить
Нічого дивного: говоримо ДТЕК маємо на увазі енергетика, говоримо енергетика маємо на увазі ДТЕК.
показать весь комментарий
30.10.2025 09:48 Ответить
Рашисти вибивають ракетами наші ТЕС а ми їм то будку спалимо то бочку з бензином то насеремо під двері і радіємо. Де млять удари фламінгами і нептунами по рашистських ТЕС?
показать весь комментарий
30.10.2025 09:40 Ответить
Все збивається, бо ми випускаємо бутафорне і відстале. Країна комедіянтів неповоротка, загрузла в корупції.
показать весь комментарий
30.10.2025 09:56 Ответить
Фламінги наразі проходять кастинг. Найкращі полетять
показать весь комментарий
30.10.2025 10:01 Ответить
Це ж не просто чурка мамєдов розікрав гроші на захист енергообєктів Києва, це системне явище. Це умисний саботаж оборони
показать весь комментарий
30.10.2025 09:50 Ответить
Не зарили під землю цілі електростанції на прохання місцевої спільноти - мабуть глибоко копати - труби зависокі 😁😁
показать весь комментарий
30.10.2025 09:55 Ответить
100%
показать весь комментарий
30.10.2025 09:56 Ответить
 
 