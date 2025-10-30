Враг нанес удар по Добротворской ТЭС на Львовщине: повреждена критическая инфраструктура

Утром 30 октября в городе Добротвор на Львовщине прогремели взрывы. Враг атаковал населенный пункт крылатыми ракетами, "Кинжалами" и дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича и местные телеграм-каналы.

"На Львовщине: удар по Добротворской ТЭС - повреждение критической инфраструктуры, пожар", - сообщил депутат.

Удар по Добротворской ТЭС стал частью масштабной комбинированной атаки России, направленной против энергосистемы Украины. Под ударом оказались сразу несколько областей.

Что известно о Добротворской ТЭС?

Добротвор — административный центр Добротворской поселковой общины Шептицкого района Львовской области. По последним данным, здесь проживает более 6600 человек. Ранее Добротвором называлось село Старый Добротвор.

Этот маленький город имеет достаточно важную электрогенерирующую мощность — Добротворскую ТЭС. Она расположена на Западном Буге вблизи города Добротвор Шептицкого района Львовской области.

Установленная мощность ДТЭК ТЭС сейчас составляет 510 МВт:

Энергоблок № 7 — 150 МВт.

Энергоблок № 8 – 160 МВт.

Турбогенератор № 5 – 100 МВт.

Турбогенератор № 6 – 100 МВт.

