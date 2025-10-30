РФ вдарила ракетою по об’єкту інфраструктури в Дніпрі. ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували Дніпро та область. Під прицілом - інфраструктура.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Удар по Дніпру
Так, в обласному центрі росіяни атакували ракетою об'єкт інфраструктури.
Дніпропетровщина
По Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району вдарили безпілотниками - зайнявся житловий будинок та виникла пожежа на об’єкті інфраструктури.
Попередньо, загиблих та травмованих немає.
Иван Сулима
