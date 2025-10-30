УКР
РФ вдарила ракетою по об’єкту інфраструктури в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували Дніпро та область. Під прицілом - інфраструктура.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Удар по Дніпру

Так, в обласному центрі росіяни атакували ракетою об'єкт інфраструктури.

Дніпропетровщина

По Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району вдарили безпілотниками - зайнявся житловий будинок та виникла пожежа на об’єкті інфраструктури.

Попередньо, загиблих та травмованих немає.

Читайте: Росіяни закатували родину на Донеччині. Чоловіка та двох синів убили. Жінці проводять операцію у Дніпрі

Удар РФ по Дніпру 30 жовтня. Що відомо про наслідки?
Дніпро (3387) обстріл (31591) Дніпропетровська область (4426) Дніпровський район (188)
