РУС
РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики атаковали Днепр и область. Под прицелом - инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Днепру

Так, в областном центре россияне атаковали ракетой объект инфраструктуры.

Днепропетровщина

По Покровской и Николаевской общинам Синельниковского района нанесли удар беспилотниками - загорелся жилой дом и возник пожар на объекте инфраструктуры.

Предварительно, погибших и травмированных нет.

Удар РФ по Днепру 30 октября. Что известно о последствиях?
Удар РФ по Днепру 30 октября. Что известно о последствиях?

Гупнеуло так, що аж шибки задинчали
