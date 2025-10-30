РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики атаковали Днепр и область. Под прицелом - инфраструктура.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Удар по Днепру
Так, в областном центре россияне атаковали ракетой объект инфраструктуры.
Днепропетровщина
По Покровской и Николаевской общинам Синельниковского района нанесли удар беспилотниками - загорелся жилой дом и возник пожар на объекте инфраструктуры.
Предварительно, погибших и травмированных нет.
