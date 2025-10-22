Росіяни закатували родину на Донеччині. Чоловіка та двох синів убили. Жінці проводять операцію у Дніпрі
Російські військові у Званівці на Донеччині катували та вбили чоловіка та його двох синів. Жінці вдалося вижити після пострілу в обличчя. Наразі лікарі проводять їй операцію.
Про це повідомив гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.
"Важка ніч. Її історія - найжахливіша історія війни. Ольга, 57 років, повинна була загинути. Куля влучила їй в обличчя, і вороги подумали, що вона мертва. Званівка Донецької області, біля Сіверська.
Ольга, її чоловік і двоє синів ховалися в підвалі від дронів. Молодший син, 32 роки, побіг за водою, і в цей момент зайшли росіяни. Добу їх катували, потім застрелили чоловіка (65 років) і старшого сина (35 років). Молодшого згодом теж знайшли мертвим", - розповів він.
Ольгу доставили до лікарні ім. Мечникова у Дніпрі. Анестезіологи цілу ніч готували її до операції.
Лікарі планують зробити пластику, ревізію рани та дістати кулю з обличчя. Операція наразі триває.
Я ось спостерігаю за вашими висловлюваннями і не можу зрозуміти:ви чи прикидуєтесь,що нічого не розумієте,чи дійсно не врубаєтесь,що світовим лідерам покуй наші проблеми,що це договорняк.Що так і задумано,відтяпати у України південь і восток.
триндіти не воювати, вірно?
в 19 ст. було звернення "мой вдумчивый читатель",
а нині, в час тіки-току - "друзья"
дві великі різниці
родина ждунів "какая разница" хотіли пересидіти і попали
історія з ухилянтами повторюється
вибір за народом і кожним особисто
Буча нічому не навчила
І це правда - і це правда, бо ждуни не борються за свою країну чотири роки.
Тоді менталітет був інший - люди царської імперії сотні років жили під керівництвом царя, який був благий і дбав про свій люд...
... жовтневий переворот відбувся саме із ЗА ГОЛОДУ в пітері - коли люди повірили що цар уже не може їх забезпечувати хлібом...
... і повірили що новий цар - лєнін - зможе бути кращим...
... а насправді новий цар сралін - зробив ще більший голод.
Після цього віра в "доброго царя" закінчилася назавжди.
цю, здається, банальну істину сказав мені одного разу таксист- азербайджанець.
він виявився Воїном - ветераном першої Карабахської війни, лікувався від поранення в Києві, одружився і став українським громадянином, він знав що таке війна і загибель солдата.
32 і 35 років - одним загиблим у цьому віці кажуть Герою Слава ! і пам'ятають.
цим двом молодим чоловікам, які сиділи в підвалі і чогось ждали, хіба ба що Бог з тобою...
