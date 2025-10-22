УКР
Росіяни закатували родину на Донеччині. Чоловіка та двох синів убили. Жінці проводять операцію у Дніпрі

Російські військові у Званівці на Донеччині катували та вбили чоловіка та його двох синів. Жінці вдалося вижити після пострілу в обличчя. Наразі лікарі проводять їй операцію.

Про це повідомив гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

"Важка ніч. Її історія - найжахливіша історія війни. Ольга, 57 років, повинна була загинути. Куля влучила їй в обличчя, і вороги подумали, що вона мертва. Званівка Донецької області, біля Сіверська.

Ольга, її чоловік і двоє синів ховалися в підвалі від дронів. Молодший син, 32 роки, побіг за водою, і в цей момент зайшли росіяни. Добу їх катували, потім застрелили чоловіка (65 років) і старшого сина (35 років). Молодшого згодом теж знайшли мертвим", - розповів він.

Ольгу доставили до лікарні ім. Мечникова у Дніпрі. Анестезіологи цілу ніч готували її до операції.

Лікарі планують зробити пластику, ревізію рани та дістати кулю з обличчя. Операція наразі триває.

+28
Більш огидного і мерзенного народу чим кацапська варварська орда немає в світі ,цих чортів тільки знищувати треба.
показати весь коментар
22.10.2025 11:29 Відповісти
+24
Це потрібно тикнути в морду тим ***** які пропонують віддати рашистам наші території і наших людей. Щоб рашисти на окупованих територіях набудували концтаборів і катівень і щодня мордували і вбивали наших людей.
показати весь коментар
22.10.2025 11:33 Відповісти
+17
не вбьеш кацапа він вбье тебе
показати весь коментар
22.10.2025 11:37 Відповісти
Більш огидного і мерзенного народу чим кацапська варварська орда немає в світі ,цих чортів тільки знищувати треба.
показати весь коментар
22.10.2025 11:29 Відповісти
Це наслідки дій з 2014 року, отих істот, хто перекривав дорогу Захисникам Україні в Донецькій та Луганській областях та вищали, перед камерами ЗМІ з московії, прутень вєєді….
показати весь коментар
22.10.2025 12:29 Відповісти
А заклики до наших військових стріляти та давити ту наволоч яка перешкоджає діям ЗСУ забивались трубним воєм наших таки білопальтошників-минекацапників. Зараз маємо що маємо. Ще тоді могли показати зуби. Хай було б навіть декілька сотень трупів тих які ,,європу кормити не хотіли,, зате не було б сьогодняшніх сотень тисяч.
показати весь коментар
22.10.2025 13:05 Відповісти
Не "російські військові", а "російські військові злочинці". Пишіть правильно.
показати весь коментар
22.10.2025 11:30 Відповісти
Підаромовні, одним словом.
показати весь коментар
22.10.2025 11:45 Відповісти
Це потрібно тикнути в морду тим ***** які пропонують віддати рашистам наші території і наших людей. Щоб рашисти на окупованих територіях набудували концтаборів і катівень і щодня мордували і вбивали наших людей.
показати весь коментар
22.10.2025 11:33 Відповісти
Це потрібно тикнути в морду тим ***** які пропонують віддати рашистам наші території.
Я ось спостерігаю за вашими висловлюваннями і не можу зрозуміти:ви чи прикидуєтесь,що нічого не розумієте,чи дійсно не врубаєтесь,що світовим лідерам покуй наші проблеми,що це договорняк.Що так і задумано,відтяпати у України південь і восток.
показати весь коментар
22.10.2025 12:47 Відповісти
Арабеска , трындеть на Ямайку. Бывшие рабы(негры) Вас поймут.
показати весь коментар
22.10.2025 13:34 Відповісти
цікава беска-Арабеска, а тобі не було поххху на Алепо, чи на Грозний?
триндіти не воювати, вірно?
показати весь коментар
22.10.2025 13:57 Відповісти
не вбьеш кацапа він вбье тебе
показати весь коментар
22.10.2025 11:37 Відповісти
з москалями нема спільної мови, тільки сила - Степан Бандера
показати весь коментар
22.10.2025 11:39 Відповісти
що робили в підвалі хлопи 32 та 35 років в зоні бойових дій?

.
показати весь коментар
22.10.2025 11:48 Відповісти
Текст прочитать никак нельзя?
показати весь коментар
22.10.2025 12:57 Відповісти
Прачітал. Павтарю вапрос. Пачіму анє нє евакуіровалісь с зони баєвих дєйствій? Боялісь мобілізаціі?
показати весь коментар
22.10.2025 13:09 Відповісти
+💯 👍🏿!

в 19 ст. було звернення "мой вдумчивый читатель",
а нині, в час тіки-току - "друзья"
дві великі різниці

родина ждунів "какая разница" хотіли пересидіти і попали

.
показати весь коментар
22.10.2025 13:19 Відповісти
Троє дорослих чоловіків могли спокійно тримати оборону села, а не ховатися від дронів і від ТЦК. Чому в селах немає самооборони?
показати весь коментар
22.10.2025 13:26 Відповісти
на Донбасі росія зараз закінчує те, що розпочала в минулому сторіччі спочатку голодом вбивали, потім репресіями, а тепер повною зачісткою, залишаючи випалену землю..
показати весь коментар
22.10.2025 11:38 Відповісти
саме таких "ждунів" Української революції 1918-1920 по. кацапи вбивали Голодомором 1932-1933 по.

історія з ухилянтами повторюється

.
показати весь коментар
22.10.2025 11:51 Відповісти
ви вважаєте всіх хто вмер тоді в Україні від червоного терору і голоду ждунами приходу росії?
показати весь коментар
22.10.2025 11:56 Відповісти
"народ-Воїн" або "наріт-ждун" -

вибір за народом і кожним особисто

.
показати весь коментар
22.10.2025 12:06 Відповісти
Давайте реально дивитися, ми не у Спарті живемо,а в Україні в якій владолігархам було начхати на патриотизм виховали на кварталах 95 покоління ждунів які обрали собі кого? Правильно- Зеленського. Така ситуація по всій країні , хтось від кацапа ховається, а хтось від тцк..
показати весь коментар
22.10.2025 12:11 Відповісти
то чекайте тоді вже не "тихого" Голодомору, а гучного Геноциду по повній програмі

Буча нічому не навчила

.
показати весь коментар
22.10.2025 12:21 Відповісти
А касапська пропаганда та ліліпут говорить протилежне - що в Україні за 30 років виросло СИЛЬНО ПАТРІОТИЧНЕ УКРАЇНСЬКЕ покоління - тому ліліпут і напав.
І це правда - і це правда, бо ждуни не борються за свою країну чотири роки.
показати весь коментар
22.10.2025 12:47 Відповісти
Сам где прячешься,вояка?
показати весь коментар
22.10.2025 12:59 Відповісти
В 20-х 30-х роках небуло ніяких ждунів - не вигадуй.
Тоді менталітет був інший - люди царської імперії сотні років жили під керівництвом царя, який був благий і дбав про свій люд...
... жовтневий переворот відбувся саме із ЗА ГОЛОДУ в пітері - коли люди повірили що цар уже не може їх забезпечувати хлібом...
... і повірили що новий цар - лєнін - зможе бути кращим...
... а насправді новий цар сралін - зробив ще більший голод.
Після цього віра в "доброго царя" закінчилася назавжди.
показати весь коментар
22.10.2025 12:45 Відповісти
а хто тоді ЗЄлєнський для "мудрого українського наріту" ?

.
показати весь коментар
22.10.2025 13:22 Відповісти
хто-хто... шлепер-2 . Той 3 слова не мiг зв`язати у речення, а цей з трьох речень один сенс не ладен склеiти.
показати весь коментар
22.10.2025 13:53 Відповісти
"вмирають всі, але кожен по різному"
цю, здається, банальну істину сказав мені одного разу таксист- азербайджанець.
він виявився Воїном - ветераном першої Карабахської війни, лікувався від поранення в Києві, одружився і став українським громадянином, він знав що таке війна і загибель солдата.

32 і 35 років - одним загиблим у цьому віці кажуть Герою Слава ! і пам'ятають.

цим двом молодим чоловікам, які сиділи в підвалі і чогось ждали, хіба ба що Бог з тобою...

.
показати весь коментар
22.10.2025 11:46 Відповісти
московия и московиты - абсолютное зло!
показати весь коментар
22.10.2025 12:31 Відповісти
Ну від кацапів нема чого іншого чекати! Та чому ті сини призовного віку були не в ЗСУ, чи хоча б та сім'я не виїхала ЛБЗ? Щось схоже на ждунів... Срюцький мір він такий...
показати весь коментар
22.10.2025 13:38 Відповісти
Братья и сьостры, если вы здесь не кацапы, погибшие ждунами не были, иначе встречали бы живодеров с хлебом и солью... Порою есть прокацапские гниды, которые так встречают цапорылых, а потом водят кацапов по домам(по погребам), делая финдеринь в сторону украинцев.
показати весь коментар
22.10.2025 13:46 Відповісти
 
 