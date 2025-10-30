УКР
Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК у низці регіонів: понад 210 атак з початку війни

Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК: серйозні пошкодження обладнання

У жовтні росіяни вже втретє атакували теплоелектростанції ДТЕК, пошкодивши обладнання. Компанія продовжує відновлювальні роботи по всіх регіонах.

"Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України

Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", - йдеться в повідомленні.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.

Обстріли енергетики 30 жовтня

У ніч проти 30 жовтня російські окупанти знову завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України,  заявила міністр енергетики Світлана Гринчук. За даними ОВА, у низці регіонах пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, повідомив про удар по Добротворській ТЕС на Львівщині.

Удари РФ по об'єктах ДТЕК

Станом на кінець жовтня 2025 року, теплоелектростанції (ТЕС) компанії ДТЕК залишаються однією з основних мішеней російських атак, що призводить до серйозних пошкоджень та перебоїв в енергопостачанні. У жовтня російські загарбники посилили удари по енергетиці.

Атаки призводять до вимушених аварійних відключень світла в областях, де розташовані пошкоджені ТЕС.

Погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України, - Міненерго
показати весь коментар
30.10.2025 10:24 Відповісти
это все и так видят, тут вопрос когда наши "потужнi" фламинго (которые по 60 в месяц выпускаются) хоть куда-то дальше воображения Зе полетят
показати весь коментар
30.10.2025 10:25 Відповісти
заклйопки закінчилися
показати весь коментар
30.10.2025 10:28 Відповісти
60 на місяць це по дві вундервафлі в день - обіцялово було по сім в день.
хтось на 4 рази знову запотужничяв-збехав - і так в усьму.
-
бути Президентом - це можливість безкарно брехати!
показати весь коментар
30.10.2025 10:32 Відповісти
висновок,
якщо ти паталогічне брехло? - висунуйся, саме там твоє місце!
показати весь коментар
30.10.2025 10:35 Відповісти
В Москві обьекти генерації коли будуть атаковані?
показати весь коментар
30.10.2025 11:30 Відповісти
 
 