Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК у низці регіонів: понад 210 атак з початку війни
У жовтні росіяни вже втретє атакували теплоелектростанції ДТЕК, пошкодивши обладнання. Компанія продовжує відновлювальні роботи по всіх регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ДТЕК.
"Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України
Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", - йдеться в повідомленні.
Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.
Обстріли енергетики 30 жовтня
У ніч проти 30 жовтня російські окупанти знову завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України, заявила міністр енергетики Світлана Гринчук. За даними ОВА, у низці регіонах пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, повідомив про удар по Добротворській ТЕС на Львівщині.
Удари РФ по об'єктах ДТЕК
Станом на кінець жовтня 2025 року, теплоелектростанції (ТЕС) компанії ДТЕК залишаються однією з основних мішеней російських атак, що призводить до серйозних пошкоджень та перебоїв в енергопостачанні. У жовтня російські загарбники посилили удари по енергетиці.
Атаки призводять до вимушених аварійних відключень світла в областях, де розташовані пошкоджені ТЕС.
хтось на 4 рази знову запотужничяв-збехав - і так в усьму.
-
бути Президентом - це можливість безкарно брехати!
якщо ти паталогічне брехло? - висунуйся, саме там твоє місце!