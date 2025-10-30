УКР
Ворог атакував Україну понад 650 БпЛА та більш ніж пів сотнею ракет: дві людини загинули. Десятки постраждалих, - Зеленський

Обстріл Запоріжжя: пошуково-рятувальні роботи після удару РФ

Вночі 30 жовтня росіяни здійснили складний комбінований удар, застосувавши понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів застосував ворог, зокрема й балістику та аеробалістику. У регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Пошкоджено звичайні житлові будинки в Запоріжжі, є руйнування гуртожитку. Відомо про десятки постраждалих унаслідок удару, серед них п’ятеро дітей. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Рятувальні роботи тривають. У Ладижині зазнав важкого поранення семирічний хлопчик",  - йдеться в повідомленні.

Росіяни завали ударів  по енергетиці та звичайному життю на  Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині. Зеленський зазначив,  що всі необхідні служби залучені, потрібно постаратися максимально оперативно відновити енерго- та водопостачання всюди, де воно зараз відсутнє.

"Росія продовжує терористичну війну проти життя, і важливо, щоб кожна така підла атака по цивільних поверталась у Росію конкретними наслідками – санкціями й реальним тиском. Розраховуємо, що Америка, Європа, країни Групи семи не ігноруватимуть це бажання Москви знищувати все. Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість та фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує. Дякую кожному й кожній, хто працює на мир", - наголосив президент України.

Нічний обстріл 30 жовтня

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

У багатьох областях сигнал прозвучав через атаку ворожих безпілотників. Згодом стало відомо про загрозу ракет "Калібр", запущених Росією по території України. Пізніше Повітряні Сили повідомили про пуски балістичних ракет "Кинджал".

За оновленою інформацією, частина ракет була скерована на захід країни.

