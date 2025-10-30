РУС
Новая Зеландия расширила санкции против "теневого флота" России

Новая Зеландия бьет по "теневому флоту" Кремля

Новая Зеландия ввела санкции против 65 судов "теневого флота" и лиц и компаний из Беларуси, Ирана и КНДР, которые помогают РФ в торговле нефтью и финансовых операциях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс во время встречи с главами МИД стран Северной Европы в Стокгольме.

"Теневой флот" состоит из танкеров, которые перевозят подсанкционные грузы из таких стран, как Россия, Иран и Венесуэла, скрывая свои настоящие маршруты с помощью фальшивых документов, названий и координат. Питерс подчеркнул, что эти участники являются частью более широкой сети, которая поддерживает торговлю российской нефтью и подрывает глобальные усилия, направленные на прекращение финансирования незаконной войны России.

Его заявление прозвучало после сообщений о том, что небольшая страховая компания Maritime Mutual со штаб-квартирой в Новой Зеландии помогла в торговле иранской и российской нефтью на десятки миллиардов долларов, обеспечивая суда, которые обходят западные санкции, необходимым страхованием для захода в порты.

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций – отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Финансирование РФ

Недавно стало известно, что китайская компания Shandong Yulong Petrochemical наращивает закупки российской нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок после введения санкций Великобританией.

Также сеть, связанная с российской разведкой, привлекала британские фирмы к невольной помощи в создании арктических подводных лодок России в течение почти десяти лет.

Топ комментарии
+1
без іронії - Нова Зеландія це далеко не останній гравець на цьому полі...
30.10.2025 13:13 Ответить
+1
не тіштеся з того, тих танкерів півтори тисячи, а все тому що немає ризиків..
30.10.2025 13:49 Ответить
+1
дякую,
тобто поле не пахане...
30.10.2025 14:08 Ответить
Мені завжди подобалась Нова Зеландія. Задовго до того як там зняли Володаря Обручок.
30.10.2025 13:09 Ответить
без іронії - Нова Зеландія це далеко не останній гравець на цьому полі...
30.10.2025 13:13 Ответить
Це не допоможе ось побачите їх стане ще більше. Вплине тільке фізичне знищення суден, бо це позбавить їх страховки, так так деякі контори досі страхують їх ризики бо це дуже вигідно бо ще жодне не потопили, але все може змнитися було б бажання!
30.10.2025 13:16 Ответить
зернятко за зернятком і кура бройлер!
30.10.2025 13:21 Ответить
Потрібно починати вже колоти ті нафтові бройлери! Тоді кацапи дійсно будуть йух без солі доїдати не те що б найманців з куби чи північної кореї запрошувати.
30.10.2025 13:44 Ответить
спочаятку перестати перекидати в Одесі бусіки,
а вже потім на глобальне!
30.10.2025 13:50 Ответить
Для цього вже потрібна військова хунта, а не кодло мародерів для яких Україна це просто територія для грабунку. Подивіться на клан Зе https://youtu.be/38w9tHNmUCM
Журналіст наївно питає чи зацікавиться цим СБУ але дивлячись чим закінчилася історія з Бакановим і агентами фсб то нічим, тому що риба гниє з голови.
30.10.2025 13:57 Ответить
не впевнений за хунту зовсім, бо вона вже є.
чи мо думаєте якась інша хунта буде ******** за цю?
а взагалі то да - згоден.
30.10.2025 14:03 Ответить
Не плутайте слово хуцпа з хунта) хоча обидва на ху..
30.10.2025 14:09 Ответить
я знову зеленого ***** з плешивим ****** поплутав?
ганьба на моЇ побрити сиві вуса!
не повірирте, в нас щє і рудий є - ну і як тих тройняток відрізняти?
30.10.2025 14:22 Ответить
ми тішилася коли вся могутьня Америка з Европою наклали санції на 100 кацапнявих танкерів, а тут вийшла Нова Зеландія і сказала - з нас 65.
30.10.2025 13:28 Ответить
не тіштеся з того, тих танкерів півтори тисячи, а все тому що немає ризиків..
30.10.2025 13:49 Ответить
звідки цифра?
30.10.2025 13:58 Ответить
Кількість "тіньового флоту" путіна оцінюється до півтори тисячи суден, що становить до 17% світового танкерного флоту, що використовується для обходу санкцій. Ось в є у https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/bis-zu-1400-schiffe-eu-besorgt-wegen-russlands-schattenflotte-68f6483d1b11321e9ed17507#fromWall Bild
30.10.2025 14:05 Ответить
дякую,
тобто поле не пахане...
30.10.2025 14:08 Ответить
в мене ділетантське запитання,
а скільки тих кацапняви танкерів взагалі плаває?
ну шо би орієтуватися якось...
30.10.2025 13:41 Ответить
 
 