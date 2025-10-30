Новая Зеландия расширила санкции против "теневого флота" России

Новая Зеландия ввела санкции против 65 судов "теневого флота" и лиц и компаний из Беларуси, Ирана и КНДР, которые помогают РФ в торговле нефтью и финансовых операциях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс во время встречи с главами МИД стран Северной Европы в Стокгольме.

"Теневой флот" состоит из танкеров, которые перевозят подсанкционные грузы из таких стран, как Россия, Иран и Венесуэла, скрывая свои настоящие маршруты с помощью фальшивых документов, названий и координат. Питерс подчеркнул, что эти участники являются частью более широкой сети, которая поддерживает торговлю российской нефтью и подрывает глобальные усилия, направленные на прекращение финансирования незаконной войны России.

Его заявление прозвучало после сообщений о том, что небольшая страховая компания Maritime Mutual со штаб-квартирой в Новой Зеландии помогла в торговле иранской и российской нефтью на десятки миллиардов долларов, обеспечивая суда, которые обходят западные санкции, необходимым страхованием для захода в порты.

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций – отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Финансирование РФ

Недавно стало известно, что китайская компания Shandong Yulong Petrochemical наращивает закупки российской нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок после введения санкций Великобританией.

Также сеть, связанная с российской разведкой, привлекала британские фирмы к невольной помощи в создании арктических подводных лодок России в течение почти десяти лет.

