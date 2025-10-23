Британские компании неосознанно помогали РФ создавать арктические подводные системы, - The Times

Сеть, связанная с российской разведкой, привлекала британские фирмы к невольной помощи в создании арктических подводных лодок России в течение почти десяти лет.

Об этом свидетельствуют выводы, которые обнародовали The Times, Международный консорциум журналистов-расследователей(ICIJ) и еще 11 изданий в рамках совместного проекта "Российские секреты", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным расследования, закупочная сеть обходила санкции и экспортный контроль, чтобы приобрести подводные технологии и исследовательские суда из Европы, США, Канады и Японии на сумму более 50 млн евро в 2014-2024 годах.

Сеть закупила британские высокотехнологичные компоненты - в частности датчики и дистанционно управляемые аппараты - на более 1 млн фунтов стерлингов. Они помогли создать систему раннего предупреждения, которая обнаруживает подводные лодки НАТО в Северном Ледовитом океане и защищает российские ядерные объекты.

Ключевую роль в схеме играла кипрская компания Mostrello Commercial Ltd, которая приобрела оборудование на более 50 млн долларов и в 2024 году попала под санкции Минфина США. В документах отмечается, что компания "прокладывала кабели для российского правительства".

Ее руководитель, российско-киргизский бизнесмен Александр Шнякин, был приговорен в Германии к 4 годам и 10 месяцам заключения за продажу военных технологий России. Прокуратура указала, что Mostrello служила прикрытием для российской сети закупок, которая поставляла оборудование для программы подводной разведки "Проект Гармония" - системы микрофонов и сонаров, отслеживающих подводные лодки НАТО в Арктике.

Великобритания после разоблачений призвана усилить контроль за обходом санкций. В ответ председатель комитета по иностранным делам Эмили Торнберри заявила:

"Режим санкций настолько хорош, насколько хорошо он применяется. Надежный режим санкций должен быть способен противостоять изощренным попыткам обойти его, иначе в нем нет смысла. Мы не должны бояться выбивать двери, если это необходимо для обеспечения серьезного отношения к правилам".

