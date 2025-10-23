РУС
Новости Арктические подводные системы РФ
Британские компании неосознанно помогали РФ создавать арктические подводные системы, - The Times

Великобритания

Сеть, связанная с российской разведкой, привлекала британские фирмы к невольной помощи в создании арктических подводных лодок России в течение почти десяти лет.

Об этом свидетельствуют выводы, которые обнародовали The Times, Международный консорциум журналистов-расследователей(ICIJ) и еще 11 изданий в рамках совместного проекта "Российские секреты", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным расследования, закупочная сеть обходила санкции и экспортный контроль, чтобы приобрести подводные технологии и исследовательские суда из Европы, США, Канады и Японии на сумму более 50 млн евро в 2014-2024 годах.

Сеть закупила британские высокотехнологичные компоненты - в частности датчики и дистанционно управляемые аппараты - на более 1 млн фунтов стерлингов. Они помогли создать систему раннего предупреждения, которая обнаруживает подводные лодки НАТО в Северном Ледовитом океане и защищает российские ядерные объекты.

Ключевую роль в схеме играла кипрская компания Mostrello Commercial Ltd, которая приобрела оборудование на более 50 млн долларов и в 2024 году попала под санкции Минфина США. В документах отмечается, что компания "прокладывала кабели для российского правительства".

Ее руководитель, российско-киргизский бизнесмен Александр Шнякин, был приговорен в Германии к 4 годам и 10 месяцам заключения за продажу военных технологий России. Прокуратура указала, что Mostrello служила прикрытием для российской сети закупок, которая поставляла оборудование для программы подводной разведки "Проект Гармония" - системы микрофонов и сонаров, отслеживающих подводные лодки НАТО в Арктике.

Великобритания после разоблачений призвана усилить контроль за обходом санкций. В ответ председатель комитета по иностранным делам Эмили Торнберри заявила:

"Режим санкций настолько хорош, насколько хорошо он применяется. Надежный режим санкций должен быть способен противостоять изощренным попыткам обойти его, иначе в нем нет смысла. Мы не должны бояться выбивать двери, если это необходимо для обеспечения серьезного отношения к правилам".

Великобритания (5173) россия (97770)
несвідомо )))

ви там що, обкурені як Оманська Гнида ?
23.10.2025 17:34 Ответить
мимоволі допомагали
23.10.2025 17:40 Ответить
несвідомо рубили бабло,а мі6 було в каматозі і нічого не контролювало.....для кого це лайно розраховане???
23.10.2025 17:39 Ответить
Ну для нас это не так уж и плохо, пускай раша тратит бабло на арктику
23.10.2025 17:43 Ответить
Но так. Корито "випадково" якорем посеред моря розриває кабелі зв'язку, дрони "випадково" годинами літають над територією НАТИ, британські компанії несвідомо зводять нанівець головну ударну НАТІвську силу...
Лишбинєбиловайни!
23.10.2025 17:49 Ответить
І Швейцарія, і Австрія несвідомо постачала технології для виробництва зброї, і Сіменс несвідомо продавав підсанкційну продукцію на сотні мільйонів доларів, і Тайвань несвідомо став одним з найбільших закупівельників російської нафти, всі все роблять несвідомо!
23.10.2025 17:56 Ответить
в свідків цих подій є посвідчення несвідомо-спроможних
23.10.2025 18:21 Ответить
Як сказав чЛенін, "західні капіталісти самі продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо", ось це класичний приклад цієї фрази. Ви ж самі продали їм технології для власного знищення, бабло дорожче за власне життя.
23.10.2025 18:00 Ответить
 
 