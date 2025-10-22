Британский флот перехватил и сопроводил эсминец РФ в Ла-Манше

Фото: The Telegraph

Британский фрегат HMS Duncan более двух суток сопровождал военный корабль Северного флота РФ "Вице-адмирал Кулаков" во время его прохождения через британские воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский корабль двигался через Ла-Манш по направлению к французскому побережью. Фрегат HMS Duncan действовал под командованием НАТО и вместе с вертолетом Wildcat контролировал маршрут российского судна, пишет The Telegraph.

Такая операция стала первой, когда именно силы НАТО, а не исключительно британский флот, участвовали в отслеживании кораблей РФ в регионе.

Европа опасается теневого флота России

В ЕС тем временем растет опасение относительно российского теневого флота, который Кремль может использовать для разведки и гибридных атак на критическую инфраструктуру Европы.

Европа считает, что эти суда могут запускать дроны для шпионажа и создавать угрозы безопасности портов и аэропортов.

Заместитель министра обороны Британии Алистер Карнс заявил, что Королевский флот "готов реагировать на любые действия российских судов" и подчеркнул крепкую поддержку союзников по НАТО.

Кроме того, другие страны Альянса также усиливают наблюдение за активностью РФ на море - накануне Швеция сообщила, что отслеживает российскую подводную лодку в Балтийском море.

Теневой флот РФ

Сейчас "теневой флот" Путина состоит из около 1400 судов, которым Кремль пользуется, чтобы обходить западные санкции и продавать нефть.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время встречи министров иностранных дел в Люксембурге. По ее словам, эти суда не только помогают России зарабатывать на экспорте топлива, но и представляют угрозу безопасности судоходства и окружающей среде.

Эксперты ЕС предупреждают, что часть такого флота могут использовать в гибридных операциях - например, для запусков дронов или шпионажа.

Есть подозрения, что некоторые из этих судов уже выполняли такие задачи, в частности во время недавних инцидентов в Дании, когда дроны временно остановили работу аэропорта Копенгагена.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал закрыть морские пути для танкеров РФ, с которых запускают дроны на Европу.

