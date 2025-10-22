РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10930 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
1 847 13

Британский флот перехватил и сопроводил эсминец РФ в Ла-Манше

В Ла-Манше британский фрегат держал под контролем эсминец РФ
Фото: The Telegraph

Британский фрегат HMS Duncan более двух суток сопровождал военный корабль Северного флота РФ "Вице-адмирал Кулаков" во время его прохождения через британские воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский корабль двигался через Ла-Манш по направлению к французскому побережью. Фрегат HMS Duncan действовал под командованием НАТО и вместе с вертолетом Wildcat контролировал маршрут российского судна, пишет The Telegraph.

Такая операция стала первой, когда именно силы НАТО, а не исключительно британский флот, участвовали в отслеживании кораблей РФ в регионе.

Читайте также: Британия разрабатывает планы развертывания войск в Украине после перемирия с РФ, - Гили

Европа опасается теневого флота России

В ЕС тем временем растет опасение относительно российского теневого флота, который Кремль может использовать для разведки и гибридных атак на критическую инфраструктуру Европы.

Европа считает, что эти суда могут запускать дроны для шпионажа и создавать угрозы безопасности портов и аэропортов.

Заместитель министра обороны Британии Алистер Карнс заявил, что Королевский флот "готов реагировать на любые действия российских судов" и подчеркнул крепкую поддержку союзников по НАТО.

Кроме того, другие страны Альянса также усиливают наблюдение за активностью РФ на море - накануне Швеция сообщила, что отслеживает российскую подводную лодку в Балтийском море.

Теневой флот РФ

Сейчас "теневой флот" Путина состоит из около 1400 судов, которым Кремль пользуется, чтобы обходить западные санкции и продавать нефть.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время встречи министров иностранных дел в Люксембурге. По ее словам, эти суда не только помогают России зарабатывать на экспорте топлива, но и представляют угрозу безопасности судоходства и окружающей среде.

Эксперты ЕС предупреждают, что часть такого флота могут использовать в гибридных операциях - например, для запусков дронов или шпионажа.

Есть подозрения, что некоторые из этих судов уже выполняли такие задачи, в частности во время недавних инцидентов в Дании, когда дроны временно остановили работу аэропорта Копенгагена.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал закрыть морские пути для танкеров РФ, с которых запускают дроны на Европу.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Великобритания (5171) корабль (2061) НАТО (10452)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Это почти 45-летнее корыто ещё не утопло?
показать весь комментарий
22.10.2025 18:57 Ответить
+5
Нет что бы проигнорировать и проплыть мимо случайно пустив в догонку морского дрона.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:53 Ответить
+5
Перехопив... Але, на жаль, не доправив у компанію до найвідомішого крейсера (заостанні 4 роки)
показать весь комментарий
22.10.2025 18:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нет что бы проигнорировать и проплыть мимо случайно пустив в догонку морского дрона.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:53 Ответить
Супроводжували кацапську калошу понад дві доби. Ви уявляєте цей героїзм британських моряків? Кожному Героя. Кожному.😑
показать весь комментарий
22.10.2025 19:16 Ответить
сейлори рапорти не написали, і то добре..
показать весь комментарий
22.10.2025 19:37 Ответить
Перехопив... Але, на жаль, не доправив у компанію до найвідомішого крейсера (заостанні 4 роки)
показать весь комментарий
22.10.2025 18:54 Ответить
"Перехватил" на практике оказалось понаблюдал. Круто.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:55 Ответить
на болотах скажуть що настільки поважають, що прям з ескортом прокатались
показать весь комментарий
22.10.2025 18:56 Ответить
Это почти 45-летнее корыто ещё не утопло?
показать весь комментарий
22.10.2025 18:57 Ответить
20 лет простоял на ремонте и модернизации, почти новый).
показать весь комментарий
22.10.2025 19:02 Ответить
Британцям щира подяка і респект ,
але терористів з кацапстану потрібно безжалісно
топити , так як це варвари для всього
цивілізованого світу 😡
показать весь комментарий
22.10.2025 18:59 Ответить
Перемогаааа!!! ....*****,яка все таки неадекватна ця так звана "стара Європа".🤦
показать весь комментарий
22.10.2025 19:14 Ответить
Почему на затопили? Трусы и импотенты
показать весь комментарий
22.10.2025 19:16 Ответить
А якого Куя кацапський військовий кАрабЄль робить збирається робити в територіальних водах Франції? Чи кацапи в гості до ляпен пливуть? Чи Макроша на двоє воріт грає?
показать весь комментарий
22.10.2025 19:18 Ответить
Йшов брати на буксир підводного човна що дрейфує в Біскайській затоці?
показать весь комментарий
22.10.2025 19:53 Ответить
 
 