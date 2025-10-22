УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11756 відвідувачів онлайн
Новини Тіньовий флот Росії
1 629 13

Британський флот перехопив та супроводив есмінець РФ у Ла-Манші

У Ла-Манші британський фрегат тримав під контролем есмінець РФ
Фото: The Telegraph

Британський фрегат HMS Duncan понад дві доби супроводжував військовий корабель Північного флоту РФ "Віцеадмірал Кулаков" під час його проходження через британські води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський корабель рухався через Ла-Манш у напрямку до французького узбережжя. Фрегат HMS Duncan діяв під командуванням НАТО та разом із вертольотом Wildcat контролював маршрут російського судна, пише The Telegraph.

Така операція стала першою, коли саме сили НАТО, а не виключно британський флот, брали участь у відстеженні кораблів РФ у регіоні.

Читайте також: Британія розробляє плани розгортання військ в Україні після перемир’я з РФ, - Гілі

Європа побоюється тіньового флоту Росії

В ЄС тим часом зростає побоювання щодо російського тіньового флоту, який Кремль може використовувати для розвідки та гібридних атак на критичну інфраструктуру Європи.

Європа вважає, що ці судна можуть запускати дрони для шпигунства та створювати загрози безпеці портів і аеропортів.

Заступник міністра оборони Британії Алістер Карнс заявив, що Королівський флот "готовий реагувати на будь-які дії російських суден" та підкреслив міцну підтримку союзників по НАТО.

Крім того, інші країни Альянсу також посилюють спостереження за активністю РФ на морі - напередодні Швеція повідомила, що відстежує російський підводний човен у Балтійському морі.

Тіньовий флот РФ

Наразі "тіньовий флот" Путіна складається з близько 1400 суден, яким Кремль користується, щоб обходити західні санкції й продавати нафту.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі. За її словами, ці судна не лише допомагають Росії заробляти на експорті пального, а й становлять загрозу безпеці судноплавства та довкіллю.

Експерти ЄС попереджають, що частину такого флоту можуть використовувати у гібридних операціях – наприклад, для запусків дронів або шпигунства.

Є підозри, що деякі з цих суден уже виконували такі завдання, зокрема під час нещодавніх інцидентів у Данії, коли дрони тимчасово зупинили роботу аеропорту Копенгагена.

Президент України Володимир Зеленський закликав закрити морські шляхи для танкерів РФ, з яких запускають дрони на Європу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Велика Британія (5835) корабель (1632) НАТО (6918)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Это почти 45-летнее корыто ещё не утопло?
показати весь коментар
22.10.2025 18:57 Відповісти
+5
Нет что бы проигнорировать и проплыть мимо случайно пустив в догонку морского дрона.
показати весь коментар
22.10.2025 18:53 Відповісти
+5
Перехопив... Але, на жаль, не доправив у компанію до найвідомішого крейсера (заостанні 4 роки)
показати весь коментар
22.10.2025 18:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нет что бы проигнорировать и проплыть мимо случайно пустив в догонку морского дрона.
показати весь коментар
22.10.2025 18:53 Відповісти
Супроводжували кацапську калошу понад дві доби. Ви уявляєте цей героїзм британських моряків? Кожному Героя. Кожному.😑
показати весь коментар
22.10.2025 19:16 Відповісти
сейлори рапорти не написали, і то добре..
показати весь коментар
22.10.2025 19:37 Відповісти
Перехопив... Але, на жаль, не доправив у компанію до найвідомішого крейсера (заостанні 4 роки)
показати весь коментар
22.10.2025 18:54 Відповісти
"Перехватил" на практике оказалось понаблюдал. Круто.
показати весь коментар
22.10.2025 18:55 Відповісти
на болотах скажуть що настільки поважають, що прям з ескортом прокатались
показати весь коментар
22.10.2025 18:56 Відповісти
Это почти 45-летнее корыто ещё не утопло?
показати весь коментар
22.10.2025 18:57 Відповісти
20 лет простоял на ремонте и модернизации, почти новый).
показати весь коментар
22.10.2025 19:02 Відповісти
Британцям щира подяка і респект ,
але терористів з кацапстану потрібно безжалісно
топити , так як це варвари для всього
цивілізованого світу 😡
показати весь коментар
22.10.2025 18:59 Відповісти
Перемогаааа!!! ....*****,яка все таки неадекватна ця так звана "стара Європа".🤦
показати весь коментар
22.10.2025 19:14 Відповісти
Почему на затопили? Трусы и импотенты
показати весь коментар
22.10.2025 19:16 Відповісти
А якого Куя кацапський військовий кАрабЄль робить збирається робити в територіальних водах Франції? Чи кацапи в гості до ляпен пливуть? Чи Макроша на двоє воріт грає?
показати весь коментар
22.10.2025 19:18 Відповісти
Йшов брати на буксир підводного човна що дрейфує в Біскайській затоці?
показати весь коментар
22.10.2025 19:53 Відповісти
 
 