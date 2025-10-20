Британія розробляє плани розгортання військ в Україні після перемир’я з РФ, - Гілі
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон розглядає розгортання військ в Україні, якщо Дональд Трамп досягне мирної угоди між Києвом і Москвою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Гілі під час лекції у Лондоні розповів про зусилля Великої Британії та Франції з формування "коаліції охочих", яка в майбутньому готується розгорнути війська на території України. До ініціативи готові долучитися понад 30 країн.
Ці сили, за його словами, допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та підготувати її війська, якщо Росія погодиться припинити повномасштабну війну.
"Отже, оскільки президент США очолює зусилля з досягнення миру тут, в Європі, ми готові очолити роботу з його забезпечення в довгостроковій перспективі", - наголосив міністр оборони Британії.
"Що стосується наших Збройних сил, я вже переглядаю рівні готовності та прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів для підготовки до можливого розгортання в Україні", - додав Гілі.
Міністр оборони Британії також попередив про "нову еру загрози" і заявив, що ризик розширення конфлікту в Європі не був таким великим з часів закінчення Другої світової війни.
Розгортання сил підтримки в Україні
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Tут проблема у іншому, проблема у самій постановці питання, що підбурює ...йло воювати як можна довше, щоб не допустити війська НАТО до України. Цей факт вб'є всю десятирічну пропаганду, що "путєн всєгда пабєдітєль, нє дапустіл паганой НАТІ к граніцам".
висновок: військ Британії в Україні не буде, нажаль.
Приклади з історії: Холодна війна: США та СРСР не вступили у пряму війну, попри конфлікти, завдяки взаємному стримуванню. Індія та Пакистан: наявність ядерної зброї суттєво обмежує ескалацію конфліктів.
Чому ця концепція перемогла? Тому, що ми бачимо як інші концепції програли такі альтернативи як : Міжнародні договори (Будапештські гарантії безпеки за ядерне розброєння, ДНЯЗ, інші Конвенції не працюють). Дипломатія під великим питанням.ООН де у радбезі засідає країна агресор? Контроль над озброєннями та прозорість? це тільки для тих хто володіє я\з.