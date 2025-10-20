УКР
Новини Іноземні миротворці в Україні
Британія розробляє плани розгортання військ в Україні після перемир’я з РФ, - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон розглядає розгортання військ в Україні, якщо Дональд Трамп досягне мирної угоди між Києвом і Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Гілі під час лекції у Лондоні розповів про зусилля Великої Британії та Франції з формування "коаліції охочих", яка в майбутньому готується розгорнути війська на території України. До ініціативи готові долучитися понад 30 країн.

Ці сили, за його словами, допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та підготувати її війська, якщо Росія погодиться припинити повномасштабну війну.

Читайте також: Британія дозволить військовим збивати дрони без попередження, - The Telegraph

"Отже, оскільки президент США очолює зусилля з досягнення миру тут, в Європі, ми готові очолити роботу з його забезпечення в довгостроковій перспективі", - наголосив міністр оборони Британії.

"Що стосується наших Збройних сил, я вже переглядаю рівні готовності та прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів для підготовки до можливого розгортання в Україні", - додав Гілі.

Міністр оборони Британії також попередив про "нову еру загрози" і заявив, що ризик розширення конфлікту в Європі не був таким великим з часів закінчення Другої світової війни. 

Читайте також: Миротворці ООН можуть бути розгорнуті в Україні після мирної угоди, - Бербок

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Також читайте: Чому нас має цікавити, що РФ думає про чиїсь війська в Україні? Це не Москві вирішувати, - Рютте

Велика Британія (5832) миротворці (913) перемир’я (1013) Гілі Джон (76) війна в Україні (6653)
Тобто ніколи.
20.10.2025 22:50 Відповісти
Як кількасот британських солдат в Ужгороді допоможуть забезпечити безпеку? Просто цікаво. Бо я не вірю що ці солдати поїдуть у Харків чи Суми, годі й казати про лбз.
20.10.2025 23:16 Відповісти
Це все не спрацює, тому, що вже існує робоча концепція стримування: як стратегічна зброя може стримувати агресію, вона може бути власна або колективна у альянсі країн.
20.10.2025 23:08 Відповісти
Тобто ніколи.
20.10.2025 22:50 Відповісти
Оманська Гнида цього не дозволить ))
20.10.2025 22:54 Відповісти
Не пиши дурні.
Tут проблема у іншому, проблема у самій постановці питання, що підбурює ...йло воювати як можна довше, щоб не допустити війська НАТО до України. Цей факт вб'є всю десятирічну пропаганду, що "путєн всєгда пабєдітєль, нє дапустіл паганой НАТІ к граніцам".
20.10.2025 23:08 Відповісти
Хфантазйор. Це не можливо. Пуйло асєрчаєт.
20.10.2025 22:56 Відповісти
20.10.2025 23:02 Відповісти
тампон буде захищяти ху"ла, ху"ло не погодиться на перемир'я

висновок: військ Британії в Україні не буде, нажаль.

20.10.2025 23:05 Відповісти
Це все не спрацює, тому, що вже існує робоча концепція стримування: як стратегічна зброя може стримувати агресію, вона може бути власна або колективна у альянсі країн.
20.10.2025 23:08 Відповісти
Отже, як наявність стратегічної зброї може стримувати агресію? Наявність потужної зброї (зокрема ядерної та хімічної) створює загрозу неприйнятних втрат для потенційного агресора, що змушує його утриматися від нападу. Ключові принципи: Баланс страху: обидві сторони усвідомлюють, що конфлікт призведе до катастрофічних наслідків. Гарантоване знищення: навіть у випадку першого удару, друга сторона здатна відповісти. Політична стабільність: стримування може зменшити ймовірність великої війни між державами.
Приклади з історії: Холодна війна: США та СРСР не вступили у пряму війну, попри конфлікти, завдяки взаємному стримуванню. Індія та Пакистан: наявність ядерної зброї суттєво обмежує ескалацію конфліктів.
Чому ця концепція перемогла? Тому, що ми бачимо як інші концепції програли такі альтернативи як : Міжнародні договори (Будапештські гарантії безпеки за ядерне розброєння, ДНЯЗ, інші Конвенції не працюють). Дипломатія під великим питанням.ООН де у радбезі засідає країна агресор? Контроль над озброєннями та прозорість? це тільки для тих хто володіє я\з.
20.10.2025 23:34 Відповісти
Зараз що, жим-жим...!? після перемир'я, якщо воно буде, ви нам тут і на х*р не потрібні.
20.10.2025 23:15 Відповісти
Як Ізраїлю, то зараз летять літаки як Україні то після перемир'я прийдуть пішаки. Знаєте, оце двоєдушіє набридло. Або труси, або хрестик.
20.10.2025 23:20 Відповісти
Як кількасот британських солдат в Ужгороді допоможуть забезпечити безпеку? Просто цікаво. Бо я не вірю що ці солдати поїдуть у Харків чи Суми, годі й казати про лбз.
20.10.2025 23:16 Відповісти
У статті все написано. Кілька тисяч з усієї Європи. Не до лінії фронту. Більше у них немає. Якщо знову війна то термінова евакуація цих горе військ.
20.10.2025 23:24 Відповісти
100 % буде охорона конвоїв, об'єктів ППО, сама ******* ППО та вся логістика.
20.10.2025 23:44 Відповісти
Гілі під час лекції у Лондоні розповів про.... ясно
20.10.2025 23:27 Відповісти
После войны? Очень своевременно. Нужно же потренироваться на опыте ВСУ, полученном большой кровью.
20.10.2025 23:38 Відповісти
Обіцянка цяцянка... А міндічу аби продовжити свою владу
20.10.2025 23:43 Відповісти
 
 