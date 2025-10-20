Британія дозволить військовим збивати дрони без попередження, - The Telegraph

Британським військовим дозволять збивати дрони, які загрожують військовим базам, одразу, без попередження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це має оголосити міністр оборони Великої Британії Джон Гілі 20 жовтня.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нові повноваження спочатку застосовуватимуться виключно до військових об’єктів. Проте не виключено, що уряд може розширити ці повноваження на інші об’єкти, наприклад аеропорти".

Як очікується, Гілі заявить: "Ми завжди робитимемо все необхідне для забезпечення безпеки британців, і саме зараз ми розробляємо нові повноваження, які будуть закріплені в законі про Збройні сили - збивати непізнані безпілотники над військовими об’єктами Великої Британії".

На сьогодні війська можуть використовувати спеціалізоване обладнання для боротьби з безпілотниками, яке:

дозволяє відстежувати безпілотники, що наближаються;

перехоплювати їхні сигнали і примусово змінювати їхню траєкторію;

порушувати роботу GPS-навігації.

Нова пропозиція, як повідомляється, надасть солдатам або підпорядкованій Міністерству оборони поліції "кінетичну можливість" збивати безпілотники на місці - те, що наразі дозволено лише в надзвичайних обставинах.

Поки що неясно, як скоро ці нові повноваження набудуть чинності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бельгія готує заходи для захисту від російських безпілотників

Дрони РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія посилює системи захисту від безпілотників, - Reuters

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія після появи невідомих БпЛА у Бельгії: "Увесь ЄС перебуває під загрозою"

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.