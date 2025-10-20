УКР
Британія дозволить військовим збивати дрони без попередження, - The Telegraph

Російські дрони над Європою

Британським військовим дозволять збивати дрони, які загрожують військовим базам, одразу, без попередження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це має оголосити міністр оборони Великої Британії Джон Гілі 20 жовтня.

Нові повноваження спочатку застосовуватимуться виключно до військових об’єктів. Проте не виключено, що уряд може розширити ці повноваження на інші об’єкти, наприклад аеропорти".

Як очікується, Гілі заявить: "Ми завжди робитимемо все необхідне для забезпечення безпеки британців, і саме зараз ми розробляємо нові повноваження, які будуть закріплені в законі про Збройні сили - збивати непізнані безпілотники над військовими об’єктами Великої Британії".

На сьогодні війська можуть використовувати спеціалізоване обладнання для боротьби з безпілотниками, яке:

  • дозволяє відстежувати безпілотники, що наближаються;
  • перехоплювати їхні сигнали і примусово змінювати їхню траєкторію;
  • порушувати роботу GPS-навігації.

Нова пропозиція, як повідомляється, надасть солдатам або підпорядкованій Міністерству оборони поліції "кінетичну можливість" збивати безпілотники на місці - те, що наразі дозволено лише в надзвичайних обставинах.

Поки що неясно, як скоро ці нові повноваження набудуть чинності.

Дрони РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

Автор: 

+4
Невідома повітряна ціль без заявленого плану польотів.

Кого попереджати блін?
20.10.2025 10:06 Відповісти
+3
Яке нах попередження? Стій, стріляти буду?
20.10.2025 10:00 Відповісти
+2
кого вони будуть попереджувати ,він ще безпілотник
20.10.2025 10:00 Відповісти
О???!!!
20.10.2025 09:59 Відповісти
ага
20.10.2025 10:01 Відповісти
кого вони будуть попереджувати ,він ще безпілотник
20.10.2025 10:00 Відповісти
Это британцы.)
20.10.2025 11:44 Відповісти
Яке нах попередження? Стій, стріляти буду?
20.10.2025 10:00 Відповісти
Е голоси?
20.10.2025 10:00 Відповісти
Попереджати дрон - це куди?
20.10.2025 10:05 Відповісти
Невідома повітряна ціль без заявленого плану польотів.

Кого попереджати блін?
20.10.2025 10:06 Відповісти
як вважаєте - це вже ескалація, чи ще ні?
20.10.2025 10:10 Відповісти
Яке сміливе рішення! Скоро Ердогана обскачуть
20.10.2025 11:15 Відповісти
 
 