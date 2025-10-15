Бельгія готує заходи для захисту від російських безпілотників
Бельгія працює над створенням національної програми захисту від безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони країни Тео Франкен перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Брюсселі.
Франкен зазначив, що в найближчі два тижні представить уряду план із посилення систем виявлення дронів і впровадження компактних засобів боротьби з ними. Він наголосив на загрозі, яку становить гібридна війна Росії проти Європи, і закликав до спільної готовності країн ЄС та НАТО.
Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас підкреслила, що атаки безпілотників загрожують всій Європі, тому потрібно використовувати досвід України для розвитку ефективних та дешевших протидронових технологій.
Раніше ми повідомляли, що одна з найбільших європейських компаній протиповітряної оборони Thales Belgium, що розташована у Бельгії заявила про збільшення кількості безпілотників, що пролітають над її надсекретними заводами.
У Thales зазначили, що вже встановили системи виявлення дронів і мають технічні можливості блокувати сигнали управління або збивати БпЛА, але нині це заборонено законом країни.
