Бельгія готує заходи для захисту від російських безпілотників

Бельгія працює над створенням національної програми захисту від безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони країни Тео Франкен перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

Франкен зазначив, що в найближчі два тижні представить уряду план із посилення систем виявлення дронів і впровадження компактних засобів боротьби з ними. Він наголосив на загрозі, яку становить гібридна війна Росії проти Європи, і закликав до спільної готовності країн ЄС та НАТО.

Читайте: Україна отримає всі обіцяні F-16 від Бельгії після підготовки пілотів та проходження техпроцедур, - Міноборони країни

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас підкреслила, що атаки безпілотників загрожують всій Європі, тому потрібно використовувати досвід України для розвитку ефективних та дешевших протидронових технологій.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше ми повідомляли, що одна з найбільших європейських компаній протиповітряної оборони Thales Belgium, що розташована у Бельгії заявила про збільшення кількості безпілотників, що пролітають над її надсекретними заводами.

У Thales зазначили, що вже встановили системи виявлення дронів і мають технічні можливості блокувати сигнали управління або збивати БпЛА, але нині це заборонено законом країни.

Читайте також: Європарламент закликав збивати російські дрони й літаки, що порушують повітряний простір ЄС