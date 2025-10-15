Бельгия готовит меры для защиты от российских беспилотников

Бельгия работает над созданием национальной программы защиты от беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен перед встречей министров обороны ЕС в Брюсселе.

Франкен отметил, что в ближайшие две недели представит правительству план по усилению систем обнаружения дронов и внедрению компактных средств борьбы с ними. Он отметил угрозу, которую представляет гибридная война России против Европы, и призвал к совместной готовности стран ЕС и НАТО.

Читайте: Украина получит все обещанные F-16 от Бельгии после подготовки пилотов и прохождения техпроцедур, - Минобороны страны

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что атаки беспилотников угрожают всей Европе, поэтому нужно использовать опыт Украины для развития эффективных и более дешевых противодронных технологий.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее мы сообщали, что одна из крупнейших европейских компаний противовоздушной обороны Thales Belgium, расположенная в Бельгии заявила об увеличении количества беспилотников, пролетающих над ее сверхсекретными заводами.

В Thales отметили, что уже установили системы обнаружения дронов и имеют технические возможности блокировать сигналы управления или сбивать БпЛА, но сейчас это запрещено законом страны.

Читайте также: Европарламент призвал сбивать российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство ЕС