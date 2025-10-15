Украина получит все обещанные F-16 от Бельгии после подготовки пилотов и прохождения техпроцедур, - Минобороны страны

Обещанная передача самолетов F-16 от Бельгии Украине состоится после подготовки пилотов и прохождения всех технических процедур.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, Франкен ответил на вопрос о передаче Украине обещанных F-16 на фоне получения Бельгией самолетов с другой модификацией - истребителей F-35.

"F-16 действительно попадут в вашу страну, но мы еще не подтвердили их готовность к использованию. Нужно пройти обучение, и это занимает месяц. Поэтому когда самолеты прибывают, это не означает, что они сразу отправляются в Украину. Но все F-16, которые мы обещали - они все будут в вашей стране. Здесь нет никаких сомнений", - заверил глава Минобороны Бельгии.

Ранее СМИ сообщали, что Украина получит дополнительные истребители F-16 от Бельгии уже в 2026 году.

