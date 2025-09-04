Чехия начнет обучение украинских пилотов F-16, - премьер Фиала
Чехия будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Подготовка будет происходить на дозвуковых самолетах и симуляторах.
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи Коалиции желающих в Париже 4 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Он отметил, что Чехия продолжит поставки боеприпасов: в прошлом году страна передала Украине 1,5 млн снарядов, в этом году - 1,1 млн.
Фиала также отметил важность международной координации и надежных гарантий безопасности, которые будут сдерживать Россию от дальнейшей агрессии.
По его словам, во время саммита существует полный консенсус среди союзников о необходимости продолжения интенсивной помощи Украине, чтобы она могла защищать себя и создавать условия для справедливого и прочного мира.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Чехии предложило подготовку украинских пилотов на истребителях F-16. Правительство страны официально утвердило программу 9 июля.
