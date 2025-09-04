Чехія розпочне навчання українських пілотів F-16, - прем’єр Фіала

Чехія навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16. Підготовка відбуватиметься на дозвукових літаках та симуляторах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала після зустрічі Коаліції охочих у Парижі 4 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він зазначив, що Чехія продовжить постачання боєприпасів: минулого року країна передала Україні 1,5 млн снарядів, цього року – 1,1 млн.

Фіала також наголосив на важливості міжнародної координації та надійних гарантій безпеки, які стримуватимуть Росію від подальшої агресії.

За його словами, під час саміту існує повний консенсус серед союзників щодо необхідності продовження інтенсивної допомоги Україні, щоб вона могла захищати себе та створювати умови для справедливого та тривалого миру.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Чехії запропонувало підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Уряд країни офіційно затвердив програму 9 липня.