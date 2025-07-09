Чехія підготує 8 українських пілотів на винищувачах F-16 до кінця 2026 року

Міністерство оборони Чехії запропонувало підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Уряд країни офіційно затвердив програму 9 липня.

Про це повідомило Міноборони Чехії, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням чеського уряду, державне підприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки максимум вісьмом українським пілотам до кінця 2026 року.

Забезпечення підготовки українських пілотів є частиною підтримки, яку Чеська Республіка надає Україні та її збройним силам у захисті від російської агресії. Пілоти будуть навчатися на літаках F-16, яких чеська армія не має у своєму озброєнні, але українська сторона висловила зацікавленість і в навчанні на тренажерах та дозвукових літаках L-39.

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"Якщо Україна хоче і надалі ефективно захищатися від російської агресії, їй потрібна не тільки військова техніка, а й добре навчені збройні сили, включаючи повітряні. Чеська Республіка, як активний член так званої коаліції можливостей, усвідомлює свою відповідальність, і подальша підтримка України, яка зазнала нападу, є також в її стратегічних інтересах", - заявила міністерка оборони Яна Чернохова.

Усі витрати чеської сторони на забезпечення навчання будуть покриті з затвердженого бюджету Міністерства оборони Чехії. Сума становить 32 мільйони крон.

"Ми маємо потужності, ноу-хау та досвід і у співпраці з Армією Чеської Республіки готові запропонувати їх там, де це справді потрібно", - сказала директор LOM Praha Їржі Протіва.

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