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Новини Допомога Україні від Норвегії F-16 для України
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Норвегія планує передати Україні вдвічі більше F-16, ніж обіцяла офіційно, - ЗМІ

Норвегія планує передати Україні вдвічі більше F-16

Норвегія запланувала до передачі Україні вдвічі більше винищувачів F-16, ніж було офіційно оголошено раніше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний", це випливає з опублікованого щорічного звіту про імпорт та експорт звичайних озброєнь.

Згідно з документом, країна запланувала відправити Україні 14 винищувачів F-16, тоді як офіційно було оголошено про постачання 6 літаків.

Водночас у звіті не уточнюється стан восьми раніше неанонсованих літаків.

Видання припустило, що можливо йдеться про літаки непридатні до польотів, але можуть використовуватися для підготовки технічного персоналу, розбору на запчастини або як макети-приманки.

"Мілітарний" додає, що можлива така версія, що частина з неанонсованих F-16 була відремонтована і приведена до стану, придатного до подальшої експлуатації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для ефективної оборони Україні потрібно близько 200 бойових літаків, зокрема F-16, - Ігнат

Нагадаємо, 15 травня міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявляв, що процес передачі винищувачів F-16 Україні буде завершено протягом 2025 року.

Автор: 

Норвегія (784) F16 F-16 (690)


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Топ коментарі
+10
Завтра день Рашки, відповідні служби та управління мають план вихідного дня? Ракети та дрони з поганими написами полетять на болота?
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11.06.2025 20:44 Відповісти
+7
Молодці, Норвегія!!! Велика вдячність від УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ!!!
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11.06.2025 20:51 Відповісти
+6
дяка !
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11.06.2025 20:41 Відповісти
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11.06.2025 20:41 Відповісти
Завтра день Рашки, відповідні служби та управління мають план вихідного дня? Ракети та дрони з поганими написами полетять на болота?
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11.06.2025 20:44 Відповісти
Уточнення.Не з поганими написами,а з хорошими!
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11.06.2025 20:50 Відповісти
Як воно оце дістає.Раша повідомляє,скільки снарядів і ракет передала кинидири?Єсть.у наших урядовців,депутатів,журнашлюх таке поняття,як військова таємниця?
Я так думаю,ворог взагалі не повинен знати,що у нас є буде.Поява будь-якого озброєння повинна бути для ворога несподіванкою!
А тут один поперед одного.Чи обізнаністю похизуватися,чи спецом здають.
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11.06.2025 20:49 Відповісти
Агаь з цим велика проблема. Невже так язик лоскоче і пальці ********* ??
Є таке прислів'я: - Мовчи язичку будеш їсти паляничку. Невже не можна промовчати? Хто примушує торохтіти? Тріскочуть як сороки.
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11.06.2025 21:05 Відповісти
👍
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11.06.2025 22:08 Відповісти
Тому , що дурні .
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11.06.2025 21:26 Відповісти
американці, а як у норвежців так вийшло що вони нам передають ф-16 і за це не вирізають нирку?
мразоти ви, америка, гнила нація, зрадницька, рідну матір продасте, сволоти.
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11.06.2025 20:50 Відповісти
Молодці, Норвегія!!! Велика вдячність від УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ!!!
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11.06.2025 20:51 Відповісти
Мудрі вікінги розуміють, що більше Ф-16 у небі України, то менше імовірність їм воювати у небі Норвегії. Дякуємо друзям за щедрий подарунок.
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11.06.2025 20:59 Відповісти
А ХРИСТИЯНИН Трамп, забрав в України, виділені безкоштовно за Президента Байдена, > 20.000 засобів ППО, проти дронів!! Це він,так дотримується, отих «ділів» США??? Ну, це на його совісті, якої, після стількох його афер і банкрутств, зовсім немає!!
Банкрот старий, гадить Україні, де тільки може!!!!
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11.06.2025 20:59 Відповісти
Дякуємо!
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11.06.2025 21:09 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що новини про те, що сотні наших пілотів пройшли навчання на "міражах", "гріфонах", "єврофайтерах" з'явиться тоді, коли ці машини з НАШИМИ пілотами будуть звільняти небо (і землю) від московитської погані в будь-яких її проявах.
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11.06.2025 21:09 Відповісти
Сейчас наиболее боеспособный союз против орков это Норвегия,Финляндия и Швеция которые постоянно проводят учения по слаживанию войск.
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11.06.2025 21:17 Відповісти
Норвегам спасибо!,Люди Скандинавии, Люди слова и дела!
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11.06.2025 21:19 Відповісти
Уже сушку одну сбили. F-16 хорошая машина!
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11.06.2025 22:07 Відповісти
 
 