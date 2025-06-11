Норвегія планує передати Україні вдвічі більше F-16, ніж обіцяла офіційно, - ЗМІ
Норвегія запланувала до передачі Україні вдвічі більше винищувачів F-16, ніж було офіційно оголошено раніше.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний", це випливає з опублікованого щорічного звіту про імпорт та експорт звичайних озброєнь.
Згідно з документом, країна запланувала відправити Україні 14 винищувачів F-16, тоді як офіційно було оголошено про постачання 6 літаків.
Водночас у звіті не уточнюється стан восьми раніше неанонсованих літаків.
Видання припустило, що можливо йдеться про літаки непридатні до польотів, але можуть використовуватися для підготовки технічного персоналу, розбору на запчастини або як макети-приманки.
"Мілітарний" додає, що можлива така версія, що частина з неанонсованих F-16 була відремонтована і приведена до стану, придатного до подальшої експлуатації.
Нагадаємо, 15 травня міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявляв, що процес передачі винищувачів F-16 Україні буде завершено протягом 2025 року.
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Я так думаю,ворог взагалі не повинен знати,що у нас є буде.Поява будь-якого озброєння повинна бути для ворога несподіванкою!
А тут один поперед одного.Чи обізнаністю похизуватися,чи спецом здають.
Є таке прислів'я: - Мовчи язичку будеш їсти паляничку. Невже не можна промовчати? Хто примушує торохтіти? Тріскочуть як сороки.
мразоти ви, америка, гнила нація, зрадницька, рідну матір продасте, сволоти.
Банкрот старий, гадить Україні, де тільки може!!!!