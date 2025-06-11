Норвегія планує передати Україні вдвічі більше F-16, ніж обіцяла офіційно, - ЗМІ

Норвегія запланувала до передачі Україні вдвічі більше винищувачів F-16, ніж було офіційно оголошено раніше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний", це випливає з опублікованого щорічного звіту про імпорт та експорт звичайних озброєнь.

Згідно з документом, країна запланувала відправити Україні 14 винищувачів F-16, тоді як офіційно було оголошено про постачання 6 літаків.

Водночас у звіті не уточнюється стан восьми раніше неанонсованих літаків.

Видання припустило, що можливо йдеться про літаки непридатні до польотів, але можуть використовуватися для підготовки технічного персоналу, розбору на запчастини або як макети-приманки.

"Мілітарний" додає, що можлива така версія, що частина з неанонсованих F-16 була відремонтована і приведена до стану, придатного до подальшої експлуатації.

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Нагадаємо, 15 травня міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявляв, що процес передачі винищувачів F-16 Україні буде завершено протягом 2025 року.