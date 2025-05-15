Впродовж 2025 року Україна отримає всі обіцяні Норвегією F-16, - глава Міноборони Сандвік

Норвегія завершить поставку обіцяних Україні винищувачів F-16 впродовж 2025 року.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік у коментарі NRK, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Україна отримала "деякі літаки", а решту планується поставити впродовж нинішнього року.

"Передання норвезьких F-16 відбувається згідно з планом, але з міркувань оперативної безпеки України та після діалогу з Україною ми не хочемо оприлюднювати, скільки норвезьких літаків було передано", – сказав Сандвік.

Окрім цього, норвезький урядовець нагадав, що у 2024 році норвезький уряд також збільшив підтримку української протиповітряної оборони на 1,3 млрд норвезьких крон.

"Цим внеском Норвегія сприяє поліпшенню повітряної оборони України у співпраці з іншими учасниками Коаліції повітряної оборони", - сказав очільник оборонного відомства Норвегії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Бельгія поставить Україні два винищувачі F-16 цього року і ще два – наступного. Затримок з поставкою літаків не буде.

