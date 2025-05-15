УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9469 відвідувачів онлайн
Новини F-16 для України
2 236 5

Впродовж 2025 року Україна отримає всі обіцяні Норвегією F-16, - глава Міноборони Сандвік

Всі обіцяні Норвегією F-16 Україна отримає впродовж цього року

Норвегія завершить поставку обіцяних Україні винищувачів F-16 впродовж 2025 року.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік у коментарі NRK, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Україна  отримала "деякі літаки", а решту планується поставити впродовж нинішнього року.

"Передання норвезьких F-16 відбувається згідно з планом, але з міркувань оперативної безпеки України та після діалогу з Україною ми не хочемо оприлюднювати, скільки норвезьких літаків було передано", – сказав Сандвік.

Окрім цього, норвезький урядовець нагадав, що у 2024 році норвезький уряд також збільшив підтримку української протиповітряної оборони на 1,3 млрд норвезьких крон.

"Цим внеском Норвегія сприяє поліпшенню повітряної оборони України у співпраці з іншими учасниками Коаліції повітряної оборони", - сказав очільник оборонного відомства Норвегії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Бельгія поставить Україні два винищувачі F-16 цього року і ще два – наступного. Затримок з поставкою літаків не буде.

Читайте також: Румунія та Нідерланди створять спільний центр для навчання українських техніків F-16

Автор: 

Норвегія (811) F16 F-16 (698)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.05.2025 16:48 Відповісти
Та давайте уже Лайтинги и Индейские топоры
показати весь коментар
15.05.2025 16:53 Відповісти
Норги красавчики, а бельгийцы вааще звери - целых 2 самолета дают!
показати весь коментар
15.05.2025 16:54 Відповісти
Отримає. Вмі 2. Правда без нормальних радарів але це лишен тому щоб не сердити путіна.
показати весь коментар
15.05.2025 16:54 Відповісти
Навіщо там радар коли немає ракет? Літаки аби було.
показати весь коментар
15.05.2025 18:04 Відповісти
 
 