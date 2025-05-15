РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9812 посетителей онлайн
Новости F-16 для Украины
2 236 5

В течение 2025 года Украина получит все обещанные Норвегией F-16, - глава Минобороны Сандвик

Все обещанные Норвегией F-16 Украина получит в течение этого года

Норвегия завершит поставку обещанных Украине истребителей F-16 в течение 2025 года.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик в комментарии NRK, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Украина получила "некоторые самолеты", а остальные планируется поставить в течение нынешнего года.

"Передача норвежских F-16 происходит согласно плану, но из соображений оперативной безопасности Украины и после диалога с Украиной мы не хотим обнародовать, сколько норвежских самолетов было передано", - сказал Сандвик.

Кроме этого, норвежский чиновник напомнил, что в 2024 году норвежское правительство также увеличило поддержку украинской противовоздушной обороны на 1,3 млрд норвежских крон.

"Этим вкладом Норвегия способствует улучшению воздушной обороны Украины в сотрудничестве с другими участниками Коалиции воздушной обороны", - сказал глава оборонного ведомства Норвегии.

Напомним, что ранее сообщалось, что Бельгия поставит Украине два истребителя F-16 в этом году и еще два - в следующем. Задержек с поставкой самолетов не будет.

Читайте также: Румыния и Нидерланды создадут совместный центр для обучения украинских техников F-16

Автор: 

Норвегия (733) F-16 (578)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.05.2025 16:48 Ответить
Та давайте уже Лайтинги и Индейские топоры
показать весь комментарий
15.05.2025 16:53 Ответить
Норги красавчики, а бельгийцы вааще звери - целых 2 самолета дают!
показать весь комментарий
15.05.2025 16:54 Ответить
Отримає. Вмі 2. Правда без нормальних радарів але це лишен тому щоб не сердити путіна.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:54 Ответить
Навіщо там радар коли немає ракет? Літаки аби було.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:04 Ответить
 
 