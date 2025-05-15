В течение 2025 года Украина получит все обещанные Норвегией F-16, - глава Минобороны Сандвик
Норвегия завершит поставку обещанных Украине истребителей F-16 в течение 2025 года.
Об этом заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик в комментарии NRK, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Украина получила "некоторые самолеты", а остальные планируется поставить в течение нынешнего года.
"Передача норвежских F-16 происходит согласно плану, но из соображений оперативной безопасности Украины и после диалога с Украиной мы не хотим обнародовать, сколько норвежских самолетов было передано", - сказал Сандвик.
Кроме этого, норвежский чиновник напомнил, что в 2024 году норвежское правительство также увеличило поддержку украинской противовоздушной обороны на 1,3 млрд норвежских крон.
"Этим вкладом Норвегия способствует улучшению воздушной обороны Украины в сотрудничестве с другими участниками Коалиции воздушной обороны", - сказал глава оборонного ведомства Норвегии.
Напомним, что ранее сообщалось, что Бельгия поставит Украине два истребителя F-16 в этом году и еще два - в следующем. Задержек с поставкой самолетов не будет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль