Для ефективної оборони Україні потрібно близько 200 бойових літаків, зокрема F-16, - Ігнат

Для стримування загроз з боку Росії Україні потрібно близько 200 бойових літаків.

Про це в інтерв'ю УП заявив начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Власне літаки мають бути різних типів. F-16 - це багатоцільовий літак. Може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях. Є завдання в авіації специфічні, різні, про які я щойно сказав. Були оцінки, скільки літаків різних типів. Ну, близько 200 для ефективної оборони країни", - пояснив він.

Ігнат зазначив, що сьогодні, на жаль, Росія має літаки, які бачать далі, і ракети, які стріляють далі.

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"Навіть у порівнянні з F-16. Вони також мають потужне ППО, яке працює в комплексі з авіацією. Якщо говорити про МіГ-29, Су-27, то взагалі не до порівняння.

Коли в нас не було ще F-16, то співвідношення нашого угруповання проти їхнього було 1:10 щодо наших МіГів. А технологічно – це різниця між пістолетом Макарова та снайперською гвинтівкою. Попри все, наші льотчики давали бій", - додав речник.

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