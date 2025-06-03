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Новини Розвиток авіації ЗСУ F-16 для України
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Для ефективної оборони Україні потрібно близько 200 бойових літаків, зокрема F-16, - Ігнат

Скільки F16 потрібно Україні. Ігнат відповів

Для стримування загроз з боку Росії Україні потрібно близько 200 бойових літаків.

Про це в інтерв'ю УП заявив начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Власне літаки мають бути різних типів. F-16 - це багатоцільовий літак. Може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях. Є завдання в авіації специфічні, різні, про які я щойно сказав. Були оцінки, скільки літаків різних типів. Ну, близько 200 для ефективної оборони країни", - пояснив він.

Ігнат зазначив, що сьогодні, на жаль, Росія має літаки, які бачать далі, і ракети, які стріляють далі.

Також читайте: Росія здатна збільшувати кількість "шахедів" і має ресурси для цього, - Ігнат

"Навіть у порівнянні з F-16. Вони також мають потужне ППО, яке працює в комплексі з авіацією. Якщо говорити про МіГ-29, Су-27, то взагалі не до порівняння.

Коли в нас не було ще F-16, то співвідношення нашого угруповання проти їхнього було 1:10 щодо наших МіГів. А технологічно – це різниця між пістолетом Макарова та снайперською гвинтівкою. Попри все, наші льотчики давали бій", - додав речник.

Читайте: РФ запускає 60% справжніх БпЛА та 40% хибних, щоб посилити тиск на ППО, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4158) Ігнат Юрій (801) F16 F-16 (688)


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Топ коментарі
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Навіщо нам стільки? За дронами полювати? Нам хоча б ті що є десь сховати, тому що рашисти захочуть відомстити за знищення своєї авіації
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03.06.2025 11:16 Відповісти
+1
"Літаки летять, будем всіх бомбіть" (С)
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03.06.2025 11:23 Відповісти
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Навіщо нам стільки? За дронами полювати? Нам хоча б ті що є десь сховати, тому що рашисти захочуть відомстити за знищення своєї авіації
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03.06.2025 11:16 Відповісти
Краще хай дадуть 5 літаків а до них дальнобійних ракет. Яскравий приклад як Пакистан маючи китайські літаки позбивав Індійські західні літаки, все тому що Китай дав Пакистану дальнобійні ракети до своїх літаків. А Індія смоктала пісю маючи дорогі західні літаки але з примітивним озброєнням до них
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03.06.2025 11:46 Відповісти
А шо нам не потрібно? - і Гріпени і довгі ракети
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03.06.2025 11:16 Відповісти
"Літаки летять, будем всіх бомбіть" (С)
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03.06.2025 11:23 Відповісти
Ну дадут эти 200 самолетов и что дальше? За шахедами гоняться и терять их? Нам ракеты надо, что бы могли хоть иногда вражескую авиацию сбивать.
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03.06.2025 11:29 Відповісти
Незнайки у руля...
Скільки за рік випускає бурса льотчиків у Харкові? Чому бурса - тому що крім чешських Єлок ні на чому більш не літали.
А тут 200 літаків... Незнайки не знають, чим іншим можна збивати піонерський самольот типу Шахеда. Ігната в жопу, як гаварящего попугая доманього крота Єрмака!
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03.06.2025 11:34 Відповісти
А льотчики, по парі, на кожен літак - є?
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03.06.2025 11:35 Відповісти
Двісті літаків це багато навіть для НАТО. Дуже хочеться щоб нам дали ці літаки, але це не реально. Хочеться запитати хто знає, а що там з нашими літаками заводу "Антонов", бо з 2009 року було побудовано і передано замовникам чотири літаки Ан-148, шість літаків Ан-158, десять літаків сімейства Ан-32. Був налагоджений випуск самолетокомплектов для Ан-148 для передачі партнерам по серійному виробництву. З 2014 року в цехах підприємства були літаки різного ступеня готовності - десять літаків сімейства Ан-148 і Ан-158". У 2015 році було завершено будівництво нового транспортного літака Ан-178, а у 2017 році - літака-демонстратора Ан-132D. На цьому заводі можна було і створити новий, інший літак, виключно для ЗСУ, то де воно все поділося при "найкращому президенту всесвіту"?
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03.06.2025 11:40 Відповісти
якісь фантастичні закидони. Весь Захід сумарно не може зараз прийняти на навчання хоча би сотню наших пілотів, то що казати про чотириста.
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03.06.2025 11:40 Відповісти
Якщо тебе бог не нагородив довгим і товстим, навчись правильно використовувати те, що є.
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03.06.2025 12:00 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала... Дайте нам танки, HIMARS, ATACAMS, F-16, КР SCALP(и т.д.) и мы ого-ого. В конце концов дали. Результат всем известен. Но все збс.
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03.06.2025 12:06 Відповісти
Пан Ігнат! Підказую - де взяти, якщо ти не знаєш! На зберінанні у США знаходяться біля 3000 (трьох тисяч, *****!) літаків Ф-16, які у ВПС США вже давно замінені на більш ******* літаки! Пропонуй своєму верхголовкому - хай купляє у США! Трамп "на шару" більше нічого нам давати не буде, а от продасть - залюбки!
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03.06.2025 12:13 Відповісти
Та горстка молодих пілотів цієї весни знову почала потроху вчитись літати на тих же ЛАшках,але відрадно хоч дуже рідко на Фешках.
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03.06.2025 13:29 Відповісти
 
 