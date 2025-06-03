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Новости Развитие авиации ВСУ F-16 для Украины
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Для эффективной обороны Украине нужно около 200 боевых самолетов, в частности - F-16, - Игнат

Сколько F16 нужно Украине. Игнат ответил

Для сдерживания угроз со стороны России Украине нужно около 200 боевых самолетов.

Об этом в интервью УП заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Собственно самолеты должны быть разных типов. F-16 - это многоцелевой самолет. Может работать по небу, по воздушным целям, наземным и по надводным целям. Есть задачи в авиации специфические, разные, о которых я только что сказал. Были оценки, сколько самолетов разных типов. Ну, около 200 для эффективной обороны страны", - пояснил он.

Игнат отметил, что сегодня, к сожалению, Россия имеет самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые стреляют дальше.

Также читайте: Россия способна увеличивать количество "шахедов" и имеет ресурсы для этого, - Игнат

"Даже по сравнению с F-16. Они также имеют мощное ПВО, которое работает в комплексе с авиацией. Если говорить о МиГ-29, Су-27, то вообще несравнимо.

Когда у нас не было еще F-16, то соотношение нашей группировки против их группировки было 1:10 относительно наших МиГов. А технологически - это разница между пистолетом Макарова и снайперской винтовкой. Несмотря на все, наши летчики давали бой", - добавил спикер.

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Автор: 

авиация (2844) Игнат Юрий (604) F-16 (568)


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Топ комментарии
+1
Навіщо нам стільки? За дронами полювати? Нам хоча б ті що є десь сховати, тому що рашисти захочуть відомстити за знищення своєї авіації
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03.06.2025 11:16 Ответить
+1
"Літаки летять, будем всіх бомбіть" (С)
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03.06.2025 11:23 Ответить
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Навіщо нам стільки? За дронами полювати? Нам хоча б ті що є десь сховати, тому що рашисти захочуть відомстити за знищення своєї авіації
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03.06.2025 11:16 Ответить
Краще хай дадуть 5 літаків а до них дальнобійних ракет. Яскравий приклад як Пакистан маючи китайські літаки позбивав Індійські західні літаки, все тому що Китай дав Пакистану дальнобійні ракети до своїх літаків. А Індія смоктала пісю маючи дорогі західні літаки але з примітивним озброєнням до них
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03.06.2025 11:46 Ответить
А шо нам не потрібно? - і Гріпени і довгі ракети
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03.06.2025 11:16 Ответить
"Літаки летять, будем всіх бомбіть" (С)
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03.06.2025 11:23 Ответить
Ну дадут эти 200 самолетов и что дальше? За шахедами гоняться и терять их? Нам ракеты надо, что бы могли хоть иногда вражескую авиацию сбивать.
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03.06.2025 11:29 Ответить
Незнайки у руля...
Скільки за рік випускає бурса льотчиків у Харкові? Чому бурса - тому що крім чешських Єлок ні на чому більш не літали.
А тут 200 літаків... Незнайки не знають, чим іншим можна збивати піонерський самольот типу Шахеда. Ігната в жопу, як гаварящего попугая доманього крота Єрмака!
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03.06.2025 11:34 Ответить
А льотчики, по парі, на кожен літак - є?
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03.06.2025 11:35 Ответить
Двісті літаків це багато навіть для НАТО. Дуже хочеться щоб нам дали ці літаки, але це не реально. Хочеться запитати хто знає, а що там з нашими літаками заводу "Антонов", бо з 2009 року було побудовано і передано замовникам чотири літаки Ан-148, шість літаків Ан-158, десять літаків сімейства Ан-32. Був налагоджений випуск самолетокомплектов для Ан-148 для передачі партнерам по серійному виробництву. З 2014 року в цехах підприємства були літаки різного ступеня готовності - десять літаків сімейства Ан-148 і Ан-158". У 2015 році було завершено будівництво нового транспортного літака Ан-178, а у 2017 році - літака-демонстратора Ан-132D. На цьому заводі можна було і створити новий, інший літак, виключно для ЗСУ, то де воно все поділося при "найкращому президенту всесвіту"?
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03.06.2025 11:40 Ответить
якісь фантастичні закидони. Весь Захід сумарно не може зараз прийняти на навчання хоча би сотню наших пілотів, то що казати про чотириста.
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03.06.2025 11:40 Ответить
Якщо тебе бог не нагородив довгим і товстим, навчись правильно використовувати те, що є.
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03.06.2025 12:00 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала... Дайте нам танки, HIMARS, ATACAMS, F-16, КР SCALP(и т.д.) и мы ого-ого. В конце концов дали. Результат всем известен. Но все збс.
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03.06.2025 12:06 Ответить
Пан Ігнат! Підказую - де взяти, якщо ти не знаєш! На зберінанні у США знаходяться біля 3000 (трьох тисяч, *****!) літаків Ф-16, які у ВПС США вже давно замінені на більш ******* літаки! Пропонуй своєму верхголовкому - хай купляє у США! Трамп "на шару" більше нічого нам давати не буде, а от продасть - залюбки!
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03.06.2025 12:13 Ответить
 
 