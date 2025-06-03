Для эффективной обороны Украине нужно около 200 боевых самолетов, в частности - F-16, - Игнат

Для сдерживания угроз со стороны России Украине нужно около 200 боевых самолетов.

Об этом в интервью УП заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Собственно самолеты должны быть разных типов. F-16 - это многоцелевой самолет. Может работать по небу, по воздушным целям, наземным и по надводным целям. Есть задачи в авиации специфические, разные, о которых я только что сказал. Были оценки, сколько самолетов разных типов. Ну, около 200 для эффективной обороны страны", - пояснил он.

Игнат отметил, что сегодня, к сожалению, Россия имеет самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые стреляют дальше.

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"Даже по сравнению с F-16. Они также имеют мощное ПВО, которое работает в комплексе с авиацией. Если говорить о МиГ-29, Су-27, то вообще несравнимо.

Когда у нас не было еще F-16, то соотношение нашей группировки против их группировки было 1:10 относительно наших МиГов. А технологически - это разница между пистолетом Макарова и снайперской винтовкой. Несмотря на все, наши летчики давали бой", - добавил спикер.

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