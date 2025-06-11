Норвегия планирует передать Украине вдвое больше F-16, чем обещала официально, - СМИ

Норвегия запланировала к передаче Украине вдвое больше истребителей F-16, чем было официально объявлено ранее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный", это следует из опубликованного ежегодного отчета об импорте и экспорте обычных вооружений.

Согласно документу, страна запланировала отправить Украине 14 истребителей F-16, тогда как официально было объявлено о поставке 6 самолетов.

В то же время в отчете не уточняется состояние восьми ранее неанонсированных самолетов.

Издание предположило, что возможно речь идет о самолетах непригодных к полетам, но могут использоваться для подготовки технического персонала, разбора на запчасти или как макеты-приманки.

"Милитарный" добавляет, что возможна такая версия, что часть из неанонсированных F-16 была отремонтирована и приведена в состояние, пригодное к дальнейшей эксплуатации.

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Напомним, 15 мая министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявлял, что процесс передачи истребителей F-16 Украине будет завершен в течение 2025 года.