Норвегия планирует передать Украине вдвое больше F-16, чем обещала официально, - СМИ
Норвегия запланировала к передаче Украине вдвое больше истребителей F-16, чем было официально объявлено ранее.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный", это следует из опубликованного ежегодного отчета об импорте и экспорте обычных вооружений.
Согласно документу, страна запланировала отправить Украине 14 истребителей F-16, тогда как официально было объявлено о поставке 6 самолетов.
В то же время в отчете не уточняется состояние восьми ранее неанонсированных самолетов.
Издание предположило, что возможно речь идет о самолетах непригодных к полетам, но могут использоваться для подготовки технического персонала, разбора на запчасти или как макеты-приманки.
"Милитарный" добавляет, что возможна такая версия, что часть из неанонсированных F-16 была отремонтирована и приведена в состояние, пригодное к дальнейшей эксплуатации.
Напомним, 15 мая министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявлял, что процесс передачи истребителей F-16 Украине будет завершен в течение 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я так думаю,ворог взагалі не повинен знати,що у нас є буде.Поява будь-якого озброєння повинна бути для ворога несподіванкою!
А тут один поперед одного.Чи обізнаністю похизуватися,чи спецом здають.
Є таке прислів'я: - Мовчи язичку будеш їсти паляничку. Невже не можна промовчати? Хто примушує торохтіти? Тріскочуть як сороки.
мразоти ви, америка, гнила нація, зрадницька, рідну матір продасте, сволоти.
Банкрот старий, гадить Україні, де тільки може!!!!