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Новости Помощь Украине от Норвегии F-16 для Украины
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Норвегия планирует передать Украине вдвое больше F-16, чем обещала официально, - СМИ

Норвегия планирует передать Украине вдвое больше F-16

Норвегия запланировала к передаче Украине вдвое больше истребителей F-16, чем было официально объявлено ранее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный", это следует из опубликованного ежегодного отчета об импорте и экспорте обычных вооружений.

Согласно документу, страна запланировала отправить Украине 14 истребителей F-16, тогда как официально было объявлено о поставке 6 самолетов.

В то же время в отчете не уточняется состояние восьми ранее неанонсированных самолетов.

Издание предположило, что возможно речь идет о самолетах непригодных к полетам, но могут использоваться для подготовки технического персонала, разбора на запчасти или как макеты-приманки.

"Милитарный" добавляет, что возможна такая версия, что часть из неанонсированных F-16 была отремонтирована и приведена в состояние, пригодное к дальнейшей эксплуатации.

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Напомним, 15 мая министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявлял, что процесс передачи истребителей F-16 Украине будет завершен в течение 2025 года.

Автор: 

Норвегия (712) F-16 (570)


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Топ комментарии
+9
Завтра день Рашки, відповідні служби та управління мають план вихідного дня? Ракети та дрони з поганими написами полетять на болота?
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11.06.2025 20:44 Ответить
+6
дяка !
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11.06.2025 20:41 Ответить
+6
Молодці, Норвегія!!! Велика вдячність від УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ!!!
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11.06.2025 20:51 Ответить
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дяка !
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11.06.2025 20:41 Ответить
Завтра день Рашки, відповідні служби та управління мають план вихідного дня? Ракети та дрони з поганими написами полетять на болота?
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11.06.2025 20:44 Ответить
Уточнення.Не з поганими написами,а з хорошими!
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11.06.2025 20:50 Ответить
Як воно оце дістає.Раша повідомляє,скільки снарядів і ракет передала кинидири?Єсть.у наших урядовців,депутатів,журнашлюх таке поняття,як військова таємниця?
Я так думаю,ворог взагалі не повинен знати,що у нас є буде.Поява будь-якого озброєння повинна бути для ворога несподіванкою!
А тут один поперед одного.Чи обізнаністю похизуватися,чи спецом здають.
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11.06.2025 20:49 Ответить
Агаь з цим велика проблема. Невже так язик лоскоче і пальці ********* ??
Є таке прислів'я: - Мовчи язичку будеш їсти паляничку. Невже не можна промовчати? Хто примушує торохтіти? Тріскочуть як сороки.
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11.06.2025 21:05 Ответить
Тому , що дурні .
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11.06.2025 21:26 Ответить
американці, а як у норвежців так вийшло що вони нам передають ф-16 і за це не вирізають нирку?
мразоти ви, америка, гнила нація, зрадницька, рідну матір продасте, сволоти.
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11.06.2025 20:50 Ответить
Молодці, Норвегія!!! Велика вдячність від УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ!!!
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11.06.2025 20:51 Ответить
Мудрі вікінги розуміють, що більше Ф-16 у небі України, то менше імовірність їм воювати у небі Норвегії. Дякуємо друзям за щедрий подарунок.
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11.06.2025 20:59 Ответить
А ХРИСТИЯНИН Трамп, забрав в України, виділені безкоштовно за Президента Байдена, > 20.000 засобів ППО, проти дронів!! Це він,так дотримується, отих «ділів» США??? Ну, це на його совісті, якої, після стількох його афер і банкрутств, зовсім немає!!
Банкрот старий, гадить Україні, де тільки може!!!!
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11.06.2025 20:59 Ответить
Дякуємо!
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11.06.2025 21:09 Ответить
Дуже сподіваюсь, що новини про те, що сотні наших пілотів пройшли навчання на "міражах", "гріфонах", "єврофайтерах" з'явиться тоді, коли ці машини з НАШИМИ пілотами будуть звільняти небо (і землю) від московитської погані в будь-яких її проявах.
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11.06.2025 21:09 Ответить
Сейчас наиболее боеспособный союз против орков это Норвегия,Финляндия и Швеция которые постоянно проводят учения по слаживанию войск.
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11.06.2025 21:17 Ответить
Норвегам спасибо!,Люди Скандинавии, Люди слова и дела!
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11.06.2025 21:19 Ответить
 
 