Чехия подготовит 8 украинских пилотов на истребителях F-16 до конца 2026 года

Министерство обороны Чехии предложило подготовку украинских пилотов на истребителях F-16. Правительство страны официально утвердило программу 9 июля.

Об этом сообщило Минобороны Чехии, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно решению чешского правительства, государственное предприятие LOM Praha обеспечит 150 часов летной подготовки максимум восьми украинским пилотам до конца 2026 года.

Обеспечение подготовки украинских пилотов является частью поддержки, которую Чешская Республика оказывает Украине и ее вооруженным силам в защите от российской агрессии. Пилоты будут учиться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет в своем вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность и в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39.

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"Если Украина хочет и в дальнейшем эффективно защищаться от российской агрессии, ей нужна не только военная техника, но и хорошо обученные вооруженные силы, включая воздушные. Чешская Республика, как активный член так называемой коалиции возможностей, осознает свою ответственность, и дальнейшая поддержка Украины, которая подверглась нападению, также в ее стратегических интересах", - заявила министр обороны Яна Чернохова.

Все расходы чешской стороны на обеспечение обучения будут покрыты из утвержденного бюджета Министерства обороны Чехии. Сумма составляет 32 миллиона крон.

"Мы имеем мощности, ноу-хау и опыт и в сотрудничестве с Армией Чешской Республики готовы предложить их там, где это действительно нужно", - сказала директор LOM Praha Иржи Протива.

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