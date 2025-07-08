Чешская Excalibur Army открыла представительство в Украине для запуска производства 155-мм боеприпасов

Чешская компания Excalibur Army, входящая в оборонный холдинг Czechoslovak Group, объявила об официальном открытии своего представительства в Украине.

Об этом сообщила "Українська бронетехніка", передает Цензор.НЕТ.

В компании отметили, что ключевым направлением работы в Украине станет производство артиллерийских боеприпасов, в частности - снарядов калибра 155-мм. Проект будет реализован в партнерстве с "Українською бронетехнікою".

"Партнерство с Excalibur Army - прорыв не только для нашей компании, но и для всей страны. Мы гордимся тем, что можем непосредственно укрепить обороноспособность Украины, производя боеприпасы внутри страны. Благодаря нашим чешским партнерам мы получили доступ к десятилетиям опыта, передовым технологиям и лицензированным решениям. Мы готовы изготовить более 100 000 снарядов различных типов калибра 155 мм и 50 000 снарядов калибра 105 мм, как только получим государственный заказ", - подчеркнул гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

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Это, по его словам, усилит армию Украины, обеспечит создание дополнительных рабочих мест для украинских инженеров, будет стимулировать развитие оборонной промышленности и укрепит экономику в условиях войны.

"Производство боеприпасов НАТОвских калибров - это только начало. Это один из многих технологических производственных проектов, которые мы планируем реализовать совместно с чешскими партнерами уже в ближайшее время. Убеждены, что открытие представительства Excalibur Army в Украине значительно ускорит старт других, не менее важных для отечественного ВПК инициатив", - добавил Бельбас.

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