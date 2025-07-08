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Новости Помощь Украины от Чехии
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Украина может добиться успеха только благодаря технологиям и инновациям, - Павел

Павел рассказал, как добиться успеха на поле боя Украине

Президент Чехии Петр Павел считает, что и Украина, и Россия имеют определенные ограничения, которые мешают им достичь преимущества в войне.

Об этом он заявил в интервью BBC Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Украина демонстрирует огромную решимость и мужество. Мы, я имею в виду западные страны, пытаемся предоставить Украине военную, финансовую и материальную поддержку. Но, конечно, есть одно ограничение - мы не можем предоставить живой силы. Это ограничение, которое имеет Украина, в отличие от России. С одной стороны, в России гораздо больше людей, которые все еще хотят воевать, при этом там не ценят человеческую жизнь", - отметил он.

Павел сказал, что в Украине все иначе.

"Украина полна решимости бороться, но при ограниченном количестве населения не может мобилизовать столько сил. Она может достичь успеха только с помощью более совершенных технологий, инноваций, и именно этим они и занимаются. С нашей помощью украинцы постоянно увеличивают производство оружия внутри страны. Они придумывают новую тактику почти каждый день. Они разрабатывают новое оборудование. Но, конечно, этого недостаточно, чтобы быстро победить Россию", - добавил лидер Чехии.

Читайте: Вклад Германии в чешскую инициативу по боеприпасам для Украины является одним из крупнейших, - Липавский

Автор: 

Чехия (1749) Павел Петр (142) война в Украине (5102)


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Топ комментарии
+5
речник сухопутних військ?
а, чому піхота?
може кавалерія краще? на конях в м'ясну штикову..... егегей....
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08.07.2025 09:51 Ответить
+5
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08.07.2025 10:03 Ответить
+4
як, що воювати м'ясними штурмами, то звісно.
наші генерали сирського чєго ізволітє, без піхоти ніяк можуть!
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08.07.2025 09:53 Ответить
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Потрібна допомога Заходу - Україна 1 на 1 з рашкою в рази слабша
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08.07.2025 09:46 Ответить
як, що воювати м'ясними штурмами, то звісно.
наші генерали сирського чєго ізволітє, без піхоти ніяк можуть!
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08.07.2025 09:53 Ответить
Піхоти в нас маловато - але хлопці пишуть шо дроноводів недостає
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08.07.2025 09:57 Ответить
і, як думають наші совкові дебільні генерали сирського чєго ізаоліте: заповнимо нестачу дронів піхотою?
геніальні технологічні рішення!!!! браво!!!!
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08.07.2025 10:02 Ответить
Нє - ну - дроновод і дрон трохи відрізняються - я б сказав кардинально
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08.07.2025 10:05 Ответить
Ну так не треба їх як піхоту в штурми відправляти, то буде ставати, ще мінометників необхідно згадати.
Як взагалі можна додуматись відправляти на штурм не підготовлених для цього бійців, реально совкова армія 41-43 років.
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08.07.2025 10:57 Ответить
Україна має приховані ресурси і в першу чергу це люди, ще не всі мобілізовані для служби в армії та для роботи на оборонних виробництвах, не повертають наших громадян з-за кордону для мобілізації, немає ефективного залучення іноземців в ЗСУ та оборонку. Технології це добре, але дронами теж хтось керує і ці люди також отримують поранення та гинуть і потрібно їх заміщати резервами! Надія на те що дрони прилетять і всіх повбивають це ідіотизм! Дрони ефективні тільки якщо в окопі є кому оборонятись, коли є підготовлена піхота! Потрібна повноцінна мобілізація!
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08.07.2025 09:48 Ответить
речник сухопутних військ?
а, чому піхота?
може кавалерія краще? на конях в м'ясну штикову..... егегей....
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08.07.2025 09:51 Ответить
Тому що дрони досягли піку своєї ефективності, русня вже пересувається по одному бійцю, щоб неможливо було його помітити і вбити дроном. Далі русня накопичується для атаки і атакує наші позиції в яких або немає нікого або є 1-2 стрільця, які мають мало шансів проти 7-10 ворогів при підтримці ворожих дронів. Без піхоти в окопах втримати позиції одними дронами - неможливо! Всі втрати позицій на фронті це відсутність достатньої кількості піхоти! Тут вже не впливають рішення командування, тут потрібні люди які будуть безпосередньо відбивати атаки ворога і давати час нашим дроноводам знищити наступаючих дронами.
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08.07.2025 10:02 Ответить
по одному, з якою частотою?
накопичуються де? в якому місці? за який час?
накопичуються в якій кількості? скільки потрібно орків для штурму?
просто цікаво, де ви беретесь нев'їбенні військові експерти? з бидло марафону набігли?
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08.07.2025 10:09 Ответить
Яка різниця з якою частотою? русня має сталі маршрути переправки особового складу з тилу до своїх передових окопів, по маршрутам в проміжних точках сидять на обладнаних сховищах досвідчені чергові з раціями, які приймають і відправляють далі по маршруту штурмовиків з числа новоприбулого м'яса. Коли наші дрони не літають відбувається пересування русні по маршрутам з тилу на лінію бойового зіткнення, до накопичення достатнього для штурму наших позиції. Далі штурм наших позицій за підтримки ворожих дронів і захоплення чергового населеного пункту. Ключовий момент в цьому процесі - відсутність або критично мала чисельність нашої піхоти в окопах, що дозволяє ворогу малими силами захоплювати наші позиції!
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08.07.2025 10:21 Ответить
скільки зараз платять студентам, за сезонний підробок?
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08.07.2025 10:29 Ответить
Штурм позицій відбувається після масованого обстрілу, вони тупо рівняють все а потім уже штурмують, і якщо невдало то знову навалюють артою або навіть каб.

Ключевий момент що часто немає чим ефективно боротись з їх артою, немає ні достатньо САУ ні снарядів, ну і авіацією, про неї мовчу 2000 - 3000 кабів в місяць це дуже багато на таку ділянку. Мало дронів з оптоволокном, працює ворожий реб та і часто свій же реб гасить свої ж дрони.

Ось це основні проблеми а відсутність піхоти в окопах то вже наслідок через втрати, які в результаті треба поповнювати. Було б достатньо далекобійних засобів, було б менше втрат і менше штурмів.
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08.07.2025 11:14 Ответить
Таким, як ви і наше зондер-командування, треба за плечима мати ще одну росію(в плані кількості і покірності населення, нафтогазових ресурсів) для реалізації всіх їх планів. Тільки от де ту ще одну росію взяти?
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08.07.2025 09:57 Ответить
Саме це завдання для Генштабу - знаходити резерви, а не кататись по підрозділам з безглуздими поїздками!
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08.07.2025 10:03 Ответить
Чорну кішку в темній кімнаті не знайти. Особливо, коли її там нема. Скільки б той ГШ не катався.
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08.07.2025 10:14 Ответить
Перше необхідна боротьба з корупцією, що не лише було шоу у вигляді підозр а реальні судові рішення та компенсація збитків. Від цього відсутність важкого озброєння, а без такої зброї хоч декілька міліонів призви з автоматами нічого не зміниться з тактичної точки зору, тільки після прильоту каба або снаряда буде більше втрат та більше проїдання ресурсів на забезпечення та зарплату.

Друге не скорочувати підготовку штурмових підрозділів, а то знову пішла пісня що людей не вистачає і тому прискорено випускаємо, так їх ніколи не буде вистачати тому що будуть більші втрати.

Третє не відправляти на штурми не підготовлених для цього військових, типу мінометників, дронщиків і т.д.

Четверте наказувати жорстко командирів в тому числі і кримінально, що відправили на завдання без розвідки та ретельного планування. І щоб не було ситуацій що штурм в 6 годині а арті дали наказ підтримати на 9 годину і ніхто не несе за таке покарання.
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08.07.2025 11:04 Ответить
пан генерал батько залужний говорив про це, ще коли був головнокомандувачем!
с тих пір нічого не змінилося.
ну, крім звісно: 10 млн + 8 млн + 500 тищ дронів. 20 в міс богдан. 3000 ракет та українська балістика.
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08.07.2025 09:49 Ответить
до речі, день народження сьогодні у Генерала, 52
здоров'я та наснаги Генералу
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08.07.2025 10:08 Ответить
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08.07.2025 10:13 Ответить
технологіям та інноваціям????? Не сміши...тут тільки схеми схеми і схеми
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08.07.2025 09:49 Ответить
Моб ресурс зітреться, тоді й фініш, а поки шо меліть про іновації й коаліції.
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08.07.2025 09:53 Ответить
А щоб нешвидко перемогти скільки років треба, а, пане Петре?
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08.07.2025 09:55 Ответить
"Російська федерація програла Першу війну, але через три роки взяла реванш, розв'язавши ще одну." - а тепер порівняємо Україну та Чечню...
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08.07.2025 10:04 Ответить
капітуляціяяяяя......
тільки капітуляція врятує навкраїнчиків!
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08.07.2025 10:04 Ответить
сер жантику ФСБ як тіки трампу буде треба вам пиерекриють поставки чіпів для ракет для нафто і газовишок і вопще вся промисловість раші на мериканській обчислювальній техніці тому сша при бажанні звалить рашу за півроку.
зараз бажання нема.
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08.07.2025 11:16 Ответить
Судячи по діях влади, перемагати будем потужними відосиками і незламністю на важливих перемовинах
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08.07.2025 10:00 Ответить
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08.07.2025 10:03 Ответить
Тільки барани і козли це те що проти мобілізації ховається у мами під спідницею сзчшники а простіше зрадники дизертири наведені верещучкою сепари і диверсанти оте ****** треба нищити бо гірше кацапів
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08.07.2025 10:25 Ответить
продовжуєш пропаганду сша щодо неповноціності українців адже всім відомо що всі вибори починаючи з кравчучки сфальшовані
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08.07.2025 11:11 Ответить
як точно підмічено
а ще зп науковців менше зп мусорщиків вже не кажучи про охоронців з 4мя клясами освіти
саме так херівники України знищують можливість власних розробок нової зброї
маю надію що тепер всім читачам зрозуміло що ТІПА економія на науці призвела до сотень тисяч вбитих українців
великий внесок в це зробив саме потрох бо мова і віра не можуть збивати цапську балістику
специ по ракетам тікали бригадами в рашу і в Китай від жалюгідного існування
і чомусь це не розслідується піписюни документів ще не сидять
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08.07.2025 10:04 Ответить
головна інновація - це зельоні гниди на палях
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08.07.2025 10:05 Ответить
Тих голосувало тобі Порошенко барига Зеленський клоун а ти баранюка що зробило
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08.07.2025 10:27 Ответить
нардепка О Шуляк "Слуга народу" пояснила: сфера України має низку гострих проблем:

600 тис. людей стоять у черзі на житло "без будь-якої надії на його отримання".Відсутня соціальна оренда житла, маневрений житловий фонд. регулювання питання орендного житла перебуває на примітивному рівні.Державна іпотечна політика щодо допомоги ВПО - слабка.Застарілий житловий фонд.

я не розумію чому не будують соціальне житло з сендвіч панелей. Це дууууже швидко і дешево.
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08.07.2025 10:10 Ответить
Мабуть не прийшла фірма яка співпрацює з відкатами. Або їх нудить від вечірніх гундосиків
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08.07.2025 10:13 Ответить
продовжують видавлювати людей нах з чорноземів звільняючи чорноземи для трампів він це недавно прямо заявив.
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08.07.2025 11:10 Ответить
Доожен працює отримує з п може взяти кредит то нема чого ждать квартиру а будуй і не *****
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08.07.2025 10:30 Ответить
juj1 nfr nb dbydkyänmcy j,thtvjr gbplb-
ОГО! Так ти виявляється оберемок *****.
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08.07.2025 11:09 Ответить
чому не зробити масові погружні електрогенератори в річках як це зробили в Квебеку і тепер арктичний Квебек опалюється виключно дешевою гідроелектрикою
тому що там уряд для людей а в нас уряди для виводу 90% ВВП в сша
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08.07.2025 10:12 Ответить
 
 