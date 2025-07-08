Украина может добиться успеха только благодаря технологиям и инновациям, - Павел
Президент Чехии Петр Павел считает, что и Украина, и Россия имеют определенные ограничения, которые мешают им достичь преимущества в войне.
Об этом он заявил в интервью BBC Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Украина демонстрирует огромную решимость и мужество. Мы, я имею в виду западные страны, пытаемся предоставить Украине военную, финансовую и материальную поддержку. Но, конечно, есть одно ограничение - мы не можем предоставить живой силы. Это ограничение, которое имеет Украина, в отличие от России. С одной стороны, в России гораздо больше людей, которые все еще хотят воевать, при этом там не ценят человеческую жизнь", - отметил он.
Павел сказал, что в Украине все иначе.
"Украина полна решимости бороться, но при ограниченном количестве населения не может мобилизовать столько сил. Она может достичь успеха только с помощью более совершенных технологий, инноваций, и именно этим они и занимаются. С нашей помощью украинцы постоянно увеличивают производство оружия внутри страны. Они придумывают новую тактику почти каждый день. Они разрабатывают новое оборудование. Но, конечно, этого недостаточно, чтобы быстро победить Россию", - добавил лидер Чехии.
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наші генерали сирського чєго ізволітє, без піхоти ніяк можуть!
геніальні технологічні рішення!!!! браво!!!!
Як взагалі можна додуматись відправляти на штурм не підготовлених для цього бійців, реально совкова армія 41-43 років.
а, чому піхота?
може кавалерія краще? на конях в м'ясну штикову..... егегей....
накопичуються де? в якому місці? за який час?
накопичуються в якій кількості? скільки потрібно орків для штурму?
просто цікаво, де ви беретесь нев'їбенні військові експерти? з бидло марафону набігли?
Ключевий момент що часто немає чим ефективно боротись з їх артою, немає ні достатньо САУ ні снарядів, ну і авіацією, про неї мовчу 2000 - 3000 кабів в місяць це дуже багато на таку ділянку. Мало дронів з оптоволокном, працює ворожий реб та і часто свій же реб гасить свої ж дрони.
Ось це основні проблеми а відсутність піхоти в окопах то вже наслідок через втрати, які в результаті треба поповнювати. Було б достатньо далекобійних засобів, було б менше втрат і менше штурмів.
Друге не скорочувати підготовку штурмових підрозділів, а то знову пішла пісня що людей не вистачає і тому прискорено випускаємо, так їх ніколи не буде вистачати тому що будуть більші втрати.
Третє не відправляти на штурми не підготовлених для цього військових, типу мінометників, дронщиків і т.д.
Четверте наказувати жорстко командирів в тому числі і кримінально, що відправили на завдання без розвідки та ретельного планування. І щоб не було ситуацій що штурм в 6 годині а арті дали наказ підтримати на 9 годину і ніхто не несе за таке покарання.
с тих пір нічого не змінилося.
ну, крім звісно: 10 млн + 8 млн + 500 тищ дронів. 20 в міс богдан. 3000 ракет та українська балістика.
здоров'я та наснаги Генералу
тільки капітуляція врятує навкраїнчиків!
зараз бажання нема.
а ще зп науковців менше зп мусорщиків вже не кажучи про охоронців з 4мя клясами освіти
саме так херівники України знищують можливість власних розробок нової зброї
маю надію що тепер всім читачам зрозуміло що ТІПА економія на науці призвела до сотень тисяч вбитих українців
великий внесок в це зробив саме потрох бо мова і віра не можуть збивати цапську балістику
специ по ракетам тікали бригадами в рашу і в Китай від жалюгідного існування
і чомусь це не розслідується піписюни документів ще не сидять
600 тис. людей стоять у черзі на житло "без будь-якої надії на його отримання".Відсутня соціальна оренда житла, маневрений житловий фонд. регулювання питання орендного житла перебуває на примітивному рівні.Державна іпотечна політика щодо допомоги ВПО - слабка.Застарілий житловий фонд.
я не розумію чому не будують соціальне житло з сендвіч панелей. Це дууууже швидко і дешево.
ОГО! Так ти виявляється оберемок *****.
тому що там уряд для людей а в нас уряди для виводу 90% ВВП в сша