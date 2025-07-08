Украина может добиться успеха только благодаря технологиям и инновациям, - Павел

Президент Чехии Петр Павел считает, что и Украина, и Россия имеют определенные ограничения, которые мешают им достичь преимущества в войне.

Об этом он заявил в интервью BBC Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Украина демонстрирует огромную решимость и мужество. Мы, я имею в виду западные страны, пытаемся предоставить Украине военную, финансовую и материальную поддержку. Но, конечно, есть одно ограничение - мы не можем предоставить живой силы. Это ограничение, которое имеет Украина, в отличие от России. С одной стороны, в России гораздо больше людей, которые все еще хотят воевать, при этом там не ценят человеческую жизнь", - отметил он.

Павел сказал, что в Украине все иначе.

"Украина полна решимости бороться, но при ограниченном количестве населения не может мобилизовать столько сил. Она может достичь успеха только с помощью более совершенных технологий, инноваций, и именно этим они и занимаются. С нашей помощью украинцы постоянно увеличивают производство оружия внутри страны. Они придумывают новую тактику почти каждый день. Они разрабатывают новое оборудование. Но, конечно, этого недостаточно, чтобы быстро победить Россию", - добавил лидер Чехии.

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