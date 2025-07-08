Україна може досягти успіху лише завдяки технологіям та інноваціям, - Павел
Президент Чехії Петр Павел вважає, що і Україна, і Росія мають певні обмеження, які заважають їм досягти переваги у війні.
Про це він заявив в інтерв'ю BBC Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Україна демонструє величезну рішучість та мужність. Ми, я маю на увазі західні країни, намагаємось надати Україні військову, фінансову та матеріальну підтримку. Але, звісно, є одне обмеження - ми не можемо надати живої сили. Це обмеження, яке має Україна, на відміну від Росії. З одного боку, у Росії набагато більше людей, які все ще хочуть воювати, при цьому там не цінують людського життя", - зазначив він.
Павел сказав, що в Україні все інакше.
"Україна сповнена рішучості боротися, але за обмеженої кількості населення не може мобілізувати стільки сил. Вона може досягти успіху лише за допомогою досконаліших технологій, інновацій, і саме цим вони й займаються. З нашою допомогою українці постійно збільшують виробництво зброї всередині країни. Вони вигадують нову тактику майже щодня. Вони розробляють нове обладнання. Але, звичайно, цього недостатньо, щоб швидко перемогти Росію", - додав лідер Чехії.
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наші генерали сирського чєго ізволітє, без піхоти ніяк можуть!
геніальні технологічні рішення!!!! браво!!!!
Як взагалі можна додуматись відправляти на штурм не підготовлених для цього бійців, реально совкова армія 41-43 років.
а, чому піхота?
може кавалерія краще? на конях в м'ясну штикову..... егегей....
накопичуються де? в якому місці? за який час?
накопичуються в якій кількості? скільки потрібно орків для штурму?
просто цікаво, де ви беретесь нев'їбенні військові експерти? з бидло марафону набігли?
Ключевий момент що часто немає чим ефективно боротись з їх артою, немає ні достатньо САУ ні снарядів, ну і авіацією, про неї мовчу 2000 - 3000 кабів в місяць це дуже багато на таку ділянку. Мало дронів з оптоволокном, працює ворожий реб та і часто свій же реб гасить свої ж дрони.
Ось це основні проблеми а відсутність піхоти в окопах то вже наслідок через втрати, які в результаті треба поповнювати. Було б достатньо далекобійних засобів, було б менше втрат і менше штурмів.
Друге не скорочувати підготовку штурмових підрозділів, а то знову пішла пісня що людей не вистачає і тому прискорено випускаємо, так їх ніколи не буде вистачати тому що будуть більші втрати.
Третє не відправляти на штурми не підготовлених для цього військових, типу мінометників, дронщиків і т.д.
Четверте наказувати жорстко командирів в тому числі і кримінально, що відправили на завдання без розвідки та ретельного планування. І щоб не було ситуацій що штурм в 6 годині а арті дали наказ підтримати на 9 годину і ніхто не несе за таке покарання.
с тих пір нічого не змінилося.
ну, крім звісно: 10 млн + 8 млн + 500 тищ дронів. 20 в міс богдан. 3000 ракет та українська балістика.
здоров'я та наснаги Генералу
тільки капітуляція врятує навкраїнчиків!
зараз бажання нема.
а ще зп науковців менше зп мусорщиків вже не кажучи про охоронців з 4мя клясами освіти
саме так херівники України знищують можливість власних розробок нової зброї
маю надію що тепер всім читачам зрозуміло що ТІПА економія на науці призвела до сотень тисяч вбитих українців
великий внесок в це зробив саме потрох бо мова і віра не можуть збивати цапську балістику
специ по ракетам тікали бригадами в рашу і в Китай від жалюгідного існування
і чомусь це не розслідується піписюни документів ще не сидять
600 тис. людей стоять у черзі на житло "без будь-якої надії на його отримання".Відсутня соціальна оренда житла, маневрений житловий фонд. регулювання питання орендного житла перебуває на примітивному рівні.Державна іпотечна політика щодо допомоги ВПО - слабка.Застарілий житловий фонд.
я не розумію чому не будують соціальне житло з сендвіч панелей. Це дууууже швидко і дешево.
ОГО! Так ти виявляється оберемок *****.
тому що там уряд для людей а в нас уряди для виводу 90% ВВП в сша