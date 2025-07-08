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Новини Допомога Україні від Чехії
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Україна може досягти успіху лише завдяки технологіям та інноваціям, - Павел

Павел розповів як досягти успіху на полі бою Україні

Президент Чехії Петр Павел вважає, що і Україна, і Росія мають певні обмеження, які заважають їм досягти переваги у війні.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Україна демонструє величезну рішучість та мужність. Ми, я маю на увазі західні країни, намагаємось надати Україні військову, фінансову та матеріальну підтримку. Але, звісно, ​​є одне обмеження - ми не можемо надати живої сили. Це обмеження, яке має Україна, на відміну від Росії. З одного боку, у Росії набагато більше людей, які все ще хочуть воювати, при цьому там не цінують людського життя", - зазначив він.

Павел сказав, що в Україні все інакше.

"Україна сповнена рішучості боротися, але за обмеженої кількості населення не може мобілізувати стільки сил. Вона може досягти успіху лише за допомогою досконаліших технологій, інновацій, і саме цим вони й займаються. З нашою допомогою українці постійно збільшують виробництво зброї всередині країни. Вони вигадують нову тактику майже щодня. Вони розробляють нове обладнання. Але, звичайно, цього недостатньо, щоб швидко перемогти Росію", - додав лідер Чехії.

Читайте: Внесок Німеччини в чеську ініціативу щодо боєприпасів для України є одним з найбільших, - Ліпавський

Автор: 

Чехія (1664) Павел Петр (173) війна в Україні (5140)


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Топ коментарі
+5
речник сухопутних військ?
а, чому піхота?
може кавалерія краще? на конях в м'ясну штикову..... егегей....
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08.07.2025 09:51 Відповісти
+5
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08.07.2025 10:03 Відповісти
+4
як, що воювати м'ясними штурмами, то звісно.
наші генерали сирського чєго ізволітє, без піхоти ніяк можуть!
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08.07.2025 09:53 Відповісти
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Потрібна допомога Заходу - Україна 1 на 1 з рашкою в рази слабша
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08.07.2025 09:46 Відповісти
як, що воювати м'ясними штурмами, то звісно.
наші генерали сирського чєго ізволітє, без піхоти ніяк можуть!
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08.07.2025 09:53 Відповісти
Піхоти в нас маловато - але хлопці пишуть шо дроноводів недостає
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08.07.2025 09:57 Відповісти
і, як думають наші совкові дебільні генерали сирського чєго ізаоліте: заповнимо нестачу дронів піхотою?
геніальні технологічні рішення!!!! браво!!!!
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08.07.2025 10:02 Відповісти
Нє - ну - дроновод і дрон трохи відрізняються - я б сказав кардинально
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08.07.2025 10:05 Відповісти
Ну так не треба їх як піхоту в штурми відправляти, то буде ставати, ще мінометників необхідно згадати.
Як взагалі можна додуматись відправляти на штурм не підготовлених для цього бійців, реально совкова армія 41-43 років.
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08.07.2025 10:57 Відповісти
Україна має приховані ресурси і в першу чергу це люди, ще не всі мобілізовані для служби в армії та для роботи на оборонних виробництвах, не повертають наших громадян з-за кордону для мобілізації, немає ефективного залучення іноземців в ЗСУ та оборонку. Технології це добре, але дронами теж хтось керує і ці люди також отримують поранення та гинуть і потрібно їх заміщати резервами! Надія на те що дрони прилетять і всіх повбивають це ідіотизм! Дрони ефективні тільки якщо в окопі є кому оборонятись, коли є підготовлена піхота! Потрібна повноцінна мобілізація!
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08.07.2025 09:48 Відповісти
речник сухопутних військ?
а, чому піхота?
може кавалерія краще? на конях в м'ясну штикову..... егегей....
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08.07.2025 09:51 Відповісти
Тому що дрони досягли піку своєї ефективності, русня вже пересувається по одному бійцю, щоб неможливо було його помітити і вбити дроном. Далі русня накопичується для атаки і атакує наші позиції в яких або немає нікого або є 1-2 стрільця, які мають мало шансів проти 7-10 ворогів при підтримці ворожих дронів. Без піхоти в окопах втримати позиції одними дронами - неможливо! Всі втрати позицій на фронті це відсутність достатньої кількості піхоти! Тут вже не впливають рішення командування, тут потрібні люди які будуть безпосередньо відбивати атаки ворога і давати час нашим дроноводам знищити наступаючих дронами.
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08.07.2025 10:02 Відповісти
по одному, з якою частотою?
накопичуються де? в якому місці? за який час?
накопичуються в якій кількості? скільки потрібно орків для штурму?
просто цікаво, де ви беретесь нев'їбенні військові експерти? з бидло марафону набігли?
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08.07.2025 10:09 Відповісти
Яка різниця з якою частотою? русня має сталі маршрути переправки особового складу з тилу до своїх передових окопів, по маршрутам в проміжних точках сидять на обладнаних сховищах досвідчені чергові з раціями, які приймають і відправляють далі по маршруту штурмовиків з числа новоприбулого м'яса. Коли наші дрони не літають відбувається пересування русні по маршрутам з тилу на лінію бойового зіткнення, до накопичення достатнього для штурму наших позиції. Далі штурм наших позицій за підтримки ворожих дронів і захоплення чергового населеного пункту. Ключовий момент в цьому процесі - відсутність або критично мала чисельність нашої піхоти в окопах, що дозволяє ворогу малими силами захоплювати наші позиції!
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08.07.2025 10:21 Відповісти
скільки зараз платять студентам, за сезонний підробок?
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08.07.2025 10:29 Відповісти
Штурм позицій відбувається після масованого обстрілу, вони тупо рівняють все а потім уже штурмують, і якщо невдало то знову навалюють артою або навіть каб.

Ключевий момент що часто немає чим ефективно боротись з їх артою, немає ні достатньо САУ ні снарядів, ну і авіацією, про неї мовчу 2000 - 3000 кабів в місяць це дуже багато на таку ділянку. Мало дронів з оптоволокном, працює ворожий реб та і часто свій же реб гасить свої ж дрони.

Ось це основні проблеми а відсутність піхоти в окопах то вже наслідок через втрати, які в результаті треба поповнювати. Було б достатньо далекобійних засобів, було б менше втрат і менше штурмів.
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08.07.2025 11:14 Відповісти
Таким, як ви і наше зондер-командування, треба за плечима мати ще одну росію(в плані кількості і покірності населення, нафтогазових ресурсів) для реалізації всіх їх планів. Тільки от де ту ще одну росію взяти?
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08.07.2025 09:57 Відповісти
Саме це завдання для Генштабу - знаходити резерви, а не кататись по підрозділам з безглуздими поїздками!
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08.07.2025 10:03 Відповісти
Чорну кішку в темній кімнаті не знайти. Особливо, коли її там нема. Скільки б той ГШ не катався.
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08.07.2025 10:14 Відповісти
Перше необхідна боротьба з корупцією, що не лише було шоу у вигляді підозр а реальні судові рішення та компенсація збитків. Від цього відсутність важкого озброєння, а без такої зброї хоч декілька міліонів призви з автоматами нічого не зміниться з тактичної точки зору, тільки після прильоту каба або снаряда буде більше втрат та більше проїдання ресурсів на забезпечення та зарплату.

Друге не скорочувати підготовку штурмових підрозділів, а то знову пішла пісня що людей не вистачає і тому прискорено випускаємо, так їх ніколи не буде вистачати тому що будуть більші втрати.

Третє не відправляти на штурми не підготовлених для цього військових, типу мінометників, дронщиків і т.д.

Четверте наказувати жорстко командирів в тому числі і кримінально, що відправили на завдання без розвідки та ретельного планування. І щоб не було ситуацій що штурм в 6 годині а арті дали наказ підтримати на 9 годину і ніхто не несе за таке покарання.
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08.07.2025 11:04 Відповісти
пан генерал батько залужний говорив про це, ще коли був головнокомандувачем!
с тих пір нічого не змінилося.
ну, крім звісно: 10 млн + 8 млн + 500 тищ дронів. 20 в міс богдан. 3000 ракет та українська балістика.
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08.07.2025 09:49 Відповісти
до речі, день народження сьогодні у Генерала, 52
здоров'я та наснаги Генералу
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08.07.2025 10:08 Відповісти
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08.07.2025 10:13 Відповісти
технологіям та інноваціям????? Не сміши...тут тільки схеми схеми і схеми
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08.07.2025 09:49 Відповісти
Моб ресурс зітреться, тоді й фініш, а поки шо меліть про іновації й коаліції.
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08.07.2025 09:53 Відповісти
А щоб нешвидко перемогти скільки років треба, а, пане Петре?
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08.07.2025 09:55 Відповісти
Смішно. Як перемогти інноваціями набагато багатшого, науково і технологічно розвиненого противника, за яким ще й Китай стоїть.
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08.07.2025 09:56 Відповісти
"Російська федерація програла Першу війну, але через три роки взяла реванш, розв'язавши ще одну." - а тепер порівняємо Україну та Чечню...
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08.07.2025 10:04 Відповісти
капітуляціяяяяя......
тільки капітуляція врятує навкраїнчиків!
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08.07.2025 10:04 Відповісти
сер жантику ФСБ як тіки трампу буде треба вам пиерекриють поставки чіпів для ракет для нафто і газовишок і вопще вся промисловість раші на мериканській обчислювальній техніці тому сша при бажанні звалить рашу за півроку.
зараз бажання нема.
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08.07.2025 11:16 Відповісти
Судячи по діях влади, перемагати будем потужними відосиками і незламністю на важливих перемовинах
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08.07.2025 10:00 Відповісти
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08.07.2025 10:03 Відповісти
Тільки барани і козли це те що проти мобілізації ховається у мами під спідницею сзчшники а простіше зрадники дизертири наведені верещучкою сепари і диверсанти оте ****** треба нищити бо гірше кацапів
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08.07.2025 10:25 Відповісти
продовжуєш пропаганду сша щодо неповноціності українців адже всім відомо що всі вибори починаючи з кравчучки сфальшовані
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08.07.2025 11:11 Відповісти
і те що Цензор підняв цей малюнок на першу сторінку вказує на те що і бутусов і інші цензорщики є рукою Геноцидщиків українців.
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08.07.2025 11:13 Відповісти
як точно підмічено
а ще зп науковців менше зп мусорщиків вже не кажучи про охоронців з 4мя клясами освіти
саме так херівники України знищують можливість власних розробок нової зброї
маю надію що тепер всім читачам зрозуміло що ТІПА економія на науці призвела до сотень тисяч вбитих українців
великий внесок в це зробив саме потрох бо мова і віра не можуть збивати цапську балістику
специ по ракетам тікали бригадами в рашу і в Китай від жалюгідного існування
і чомусь це не розслідується піписюни документів ще не сидять
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08.07.2025 10:04 Відповісти
головна інновація - це зельоні гниди на палях
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08.07.2025 10:05 Відповісти
Тих голосувало тобі Порошенко барига Зеленський клоун а ти баранюка що зробило
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08.07.2025 10:27 Відповісти
нардепка О Шуляк "Слуга народу" пояснила: сфера України має низку гострих проблем:

600 тис. людей стоять у черзі на житло "без будь-якої надії на його отримання".Відсутня соціальна оренда житла, маневрений житловий фонд. регулювання питання орендного житла перебуває на примітивному рівні.Державна іпотечна політика щодо допомоги ВПО - слабка.Застарілий житловий фонд.

я не розумію чому не будують соціальне житло з сендвіч панелей. Це дууууже швидко і дешево.
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08.07.2025 10:10 Відповісти
Мабуть не прийшла фірма яка співпрацює з відкатами. Або їх нудить від вечірніх гундосиків
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08.07.2025 10:13 Відповісти
продовжують видавлювати людей нах з чорноземів звільняючи чорноземи для трампів він це недавно прямо заявив.
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08.07.2025 11:10 Відповісти
Доожен працює отримує з п може взяти кредит то нема чого ждать квартиру а будуй і не *****
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08.07.2025 10:30 Відповісти
juj1 nfr nb dbydkyänmcy j,thtvjr gbplb-
ОГО! Так ти виявляється оберемок *****.
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08.07.2025 11:09 Відповісти
чому не зробити масові погружні електрогенератори в річках як це зробили в Квебеку і тепер арктичний Квебек опалюється виключно дешевою гідроелектрикою
тому що там уряд для людей а в нас уряди для виводу 90% ВВП в сша
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08.07.2025 10:12 Відповісти
 
 