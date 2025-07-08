Україна може досягти успіху лише завдяки технологіям та інноваціям, - Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що і Україна, і Росія мають певні обмеження, які заважають їм досягти переваги у війні.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Україна демонструє величезну рішучість та мужність. Ми, я маю на увазі західні країни, намагаємось надати Україні військову, фінансову та матеріальну підтримку. Але, звісно, ​​є одне обмеження - ми не можемо надати живої сили. Це обмеження, яке має Україна, на відміну від Росії. З одного боку, у Росії набагато більше людей, які все ще хочуть воювати, при цьому там не цінують людського життя", - зазначив він.

Павел сказав, що в Україні все інакше.

"Україна сповнена рішучості боротися, але за обмеженої кількості населення не може мобілізувати стільки сил. Вона може досягти успіху лише за допомогою досконаліших технологій, інновацій, і саме цим вони й займаються. З нашою допомогою українці постійно збільшують виробництво зброї всередині країни. Вони вигадують нову тактику майже щодня. Вони розробляють нове обладнання. Але, звичайно, цього недостатньо, щоб швидко перемогти Росію", - додав лідер Чехії.

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