Бронеавтомобиль "Варта 2" допущен к эксплуатации. Готовы к серийному производству, - "Украинская бронетехника". ФОТОрепортаж

Специализированный бронеавтомобиль "Варта 2" от "Украинской бронетехники" допущен к эксплуатации в Силах обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бронеавто прошло все необходимые испытания, завершило процесс кодификации и получило право на поставки бронеавтомобилей Силам обороны

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас заявил, что сейчас компания готова к запуску бронеавтомобиля в серийное производство.

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"С начала представления опытного образца и до сегодняшнего дня мы получили немало обращений военных по "Варте - 2", что свидетельствует о высокой потребности в бронеавтомобилях такого класса на фронте. Ведь, кроме скорости и мобильности, которые необходимы в условиях современной войны, "Варта - 2" имеет высокий уровень защиты. А запас грузоподъемности, что дает возможность интеграции боевого модуля, предоставляет "Варте -2" беспрецедентную для класса бронеавтомобилей огневую мощь, необходимую для поддержки пехоты и уничтожения бронетехники противника", - отметил он.

Также был кодифицирован вариант "Варта-2", оснащенный турелью и боевым модулем.

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По данным Минобороны, авто производится в трех версиях: базовая модель, с бронированной турелью для пулемета 12.7 мм, а также с дистанционно управляемым боевым модулем (для оружия калибра 12.7 мм, 14.5 мм или 30 мм).

"Баллистическая устойчивость соответствует стандарту ПЗСА-6 - защита от пуль калибра 7.62×54 мм и бронебойно-зажигательных патронов типа Б32 с расстояния 10 м. Противоминная защита выдерживает подрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Салон оснащен противоминными сиденьями, подвесным полом и другими элементами безопасности.

Под капотом - 6.7-литровый турбодизель. Машина имеет автоматическую коробку передач, современную тормозную систему, системы навигации, пожаротушения, маскировки, а также фильтрации воздуха - для защиты от химической и биологической угрозы", - добавили там.

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