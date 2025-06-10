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Новости Фото Оружие Украины
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Бронеавтомобиль "Варта 2" допущен к эксплуатации. Готовы к серийному производству, - "Украинская бронетехника". ФОТОрепортаж

Специализированный бронеавтомобиль "Варта 2" от "Украинской бронетехники" допущен к эксплуатации в Силах обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бронеавто прошло все необходимые испытания, завершило процесс кодификации и получило право на поставки бронеавтомобилей Силам обороны

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас заявил, что сейчас компания готова к запуску бронеавтомобиля в серийное производство.

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"С начала представления опытного образца и до сегодняшнего дня мы получили немало обращений военных по "Варте - 2", что свидетельствует о высокой потребности в бронеавтомобилях такого класса на фронте. Ведь, кроме скорости и мобильности, которые необходимы в условиях современной войны, "Варта - 2" имеет высокий уровень защиты. А запас грузоподъемности, что дает возможность интеграции боевого модуля, предоставляет "Варте -2" беспрецедентную для класса бронеавтомобилей огневую мощь, необходимую для поддержки пехоты и уничтожения бронетехники противника", - отметил он.

Бронеавтомобиль

Также был кодифицирован вариант "Варта-2", оснащенный турелью и боевым модулем.

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По данным Минобороны, авто производится в трех версиях: базовая модель, с бронированной турелью для пулемета 12.7 мм, а также с дистанционно управляемым боевым модулем (для оружия калибра 12.7 мм, 14.5 мм или 30 мм).

Бронеавтомобиль

"Баллистическая устойчивость соответствует стандарту ПЗСА-6 - защита от пуль калибра 7.62×54 мм и бронебойно-зажигательных патронов типа Б32 с расстояния 10 м. Противоминная защита выдерживает подрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Салон оснащен противоминными сиденьями, подвесным полом и другими элементами безопасности.

Под капотом - 6.7-литровый турбодизель. Машина имеет автоматическую коробку передач, современную тормозную систему, системы навигации, пожаротушения, маскировки, а также фильтрации воздуха - для защиты от химической и биологической угрозы", - добавили там.

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Бронеавтомобиль

Автор: 

Минобороны (9426) Бельбас Владислав (18) Украинская бронетехника (44) ББМ (27)


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Да зачем нам ВАРТА лучше Рошель покупать у русского еврея с миллионными откатами!
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10.06.2025 14:59 Ответить
один х...р - без КАЗ це буханки або жигулі із зрізаним верхом

.
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10.06.2025 15:01 Ответить
почитаєш відгуки - техніки немає - зрада! техніка є то також зрада бо вітчизняне гі..но!
нам взагалі нічого не треба, вперед дороги будувати і шашлички
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10.06.2025 15:28 Ответить
Рошель до 2022 года вообше не выпускал военную технику! занимался инкассаторскими машинами! Потом нашли решалу с нашем МО откатили неслабо так и стали выдающейся иностранной компанией! А на самом деле бронекоробка на F500
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10.06.2025 15:56 Ответить
Доведеться, зеленському і на "Бронетехніку", накласти... санкції!
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10.06.2025 16:14 Ответить
Цей автомобіль вже майже 10 років "воює" Ще Турчинов його "родив" І у війсках його можливо більше тисячі.
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10.06.2025 16:35 Ответить
 
 