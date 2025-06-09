Військові зможуть оцінювати дрони та техніку українських розробників у додатку "Армія+"

Наприкінці червня у застосунку "Армія+" має з’явитися модуль "Мої технології", який дозволить військовослужбовцям залишати відгуки на техніку та озброєння українського виробництва.

Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в інтерв’ю DOU.

За словами чиновниці, щоб залишити відгук на продукцію, військовослужбовцю достатньо буде ввести серійний номер виробу і залишити свій коментар.

"Цей фідбек надійде постачальнику. У постачальника є service-level agreement, і за ним протягом певного часу він має дати відповідь. У цьому задуму дві цілі. Перша – побудувати взаємодію з постачальником так, щоб військовому не довелося шукати виробника чи його службу підтримки. Друга – бачити, скільки інцидентів сталося з тим чи іншим виробником, як він реагує, чи оперативно, як виправляє", – пояснила Черногоренко.

За її словами, відгуки військовослужбовців будуть безпосередньо впливати на процес закупівель.

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Черногоренко уточнила, що спершу в модулі "Мої технології" будуть доступні лише ті виробники, з якими Міноборони безпосередньо має договори.

"А далі подивимося. Як ви знаєте, скоро буде децентралізована модель закупівель, коли бригада напряму зможе купувати у виробників визначені номенклатури. І якщо бригади звернуться до Міноборони із запитом додати виробників, з якими в них є прямі контракти, ми це зробимо", – зазначає Чорногоренко.

Вона зазначила, що комунікація військовослужбовців і виробників відбуватиметься приватно. Тобто військовий надсилатиме фідбек та отримуватиме розв’язання проблеми особисто в захищений месенджер, від виробника.

Як повідомлялося, до кінця червня Міністерство оборони також планує запустити функцію з оплати штрафів за порушення військового обліку у додатку "Резерв+".