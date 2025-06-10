Бронеавтомобіль "Варта 2" допустили до експлуатації. Готові до серійного виробництва, - "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж

Спеціалізований бронеавтомобіль "Варта 2" від "Української бронетехніки" допущено до експлуатації в Силах оборони України.

Про це повідомила пресслужба підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що бронеавто пройшло всі необхідні випробовування, завершило процес кодифікації та отримало право на поставки бронеавтомобілів Силам оборони

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас заявив, що наразі компанія готова до запуску бронеавтомобіля в серійне виробництво.

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"Від початку представлення дослідного зразка і до сьогодні ми отримали чимало звернень військових щодо "Варти – 2", що свідчить про високу потребу у бронеавтомобілях такого класу на фронті. Адже, окрім швидкості та мобільності, які необхідні в умовах сучасної війни, "Варта – 2" має високий рівень захисту. А запас вантажопідйомності, що дає можливість інтеграції бойового модуля, надає "Варті -2" безпрецедентну для класу бронеавтомобілів вогневу міць, необхідну для підтримки піхоти та знищення бронетехніки противника", - зазначив він.

Також було кодифіковано варіант "Варта-2", оснащений туреллю та бойовим модулем.

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За даними Міноборони, авто виробляється у трьох версіях: базова модель, з броньованою туреллю для кулемета 12.7 мм, а також із дистанційно керованим бойовим модулем (для зброї калібру 12.7 мм, 14.5 мм або 30 мм).

"Балістична стійкість відповідає стандарту ПЗСА-6 – захист від куль калібру 7.62×54 мм та бронебійно-запалювальних набоїв типу Б32 з відстані 10 м. Протимінний захист витримує підрив до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Салон оснащений протимінними сидіннями, підвісною підлогою та іншими елементами безпеки.

Під капотом — 6.7-літровий турбодизель. Машина має автоматичну коробку передач, сучасну гальмівну систему, системи навігації, пожежогасіння, маскування, а також фільтрації повітря – для захисту від хімічної та біологічної загрози", - додали там.

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