1 761 4
БпАК Chief-1 допустили до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони
До експлуатації у Силах оборони допустили безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Chief-1.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Дрони призначено для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом.
"Chief-1 має легку та міцну раму, потужні двигуни, високу маневреність, вдалу конструкцію для повітряного бою.
Безпілотники обладнані системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі. Можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі. Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не ****...лся поносить ?