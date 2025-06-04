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Новини Зброя України
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БпАК Chief-1 допустили до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони

Безпілотник Chief допустили до експлуатації в ЗСУ

До експлуатації у Силах оборони допустили безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Chief-1.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Дрони призначено для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом.

"Chief-1 має легку та міцну раму, потужні двигуни, високу маневреність, вдалу конструкцію для повітряного бою.

Безпілотники обладнані системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі. Можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі. Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4322) Міноборони (7472)


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Винищувач "Мавіков" і потенційно - оптоволоконних дронів.
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04.06.2025 11:55 Відповісти
Особливо розчулює " українського виробництва". Формально ніби й так. Але ж всі все правильно розуміють я сподіваюсь?
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04.06.2025 12:11 Відповісти
Ты -же в режиме реального времени успеваешь "посрать" под каждой новостью ?
Не ****...лся поносить ?
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04.06.2025 12:24 Відповісти
А ти в режимі реального часу всигаєш в кожній купі гімна під кожною новиною покопирсатись? Не стомився? В очах іконка зєльогого лідора над монітором не двоїться в стомлений очах?
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04.06.2025 12:41 Відповісти
 
 