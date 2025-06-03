Документи для статусу УБД, відпустка, виплати: в Армія+ з’явились 5 нових рапортів

У застосунку Армія+ з’явились 5 нових рапортів, які пов’язані з отриманням документів, виплатами та відпусткою.

Про це інформує Міністерство оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед нових рапортів:

Рапорт на документи для отримання статусу УБД.

Рапорт на зміну реквізитів картки.

Рапорт на зміну отримувача коштів.

Рапорт на довідку про склад сімʼї.

Рапорт на відпустку для догляду за дитиною (до 6 років).

Усі вони знаходяться у своїх розділах і доступні для використання в оновленій версії Армія+, яку можна завантажити з App Store чи Play Market.

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Рапорти подаються за кілька хвилин. Зазначається, що вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту.

Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

"Продовжуємо давати захисникам і захисницям можливість закривати різні запити електронними рапортами, швидко і зручно. Цього разу додали рапорт, завдяки якому можна отримати документи для набуття статусу УБД. Також рапорти, які розв’язують фінансові питання, наприклад зміну номера картки або отримувача грошей. Останнє – актуально для всіх, хто служить і фінансово допомагає своїм рідним", - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Нагадаємо, рапорти в Армія+ з’явились у серпні 2024 року. З урахуванням нових рапортів їх загальна кількість становить 36.

За цей час було повністю опрацьовано 530 000 рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (30%), річна відпустка (23%) та зміна місця служби (21%).