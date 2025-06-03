Документы для статуса УБД, отпуск, выплаты: в Армия+ появились 5 новых рапортов

В приложении Армия+ появились 5 новых рапортов, которые связаны с получением документов, выплатами и отпуском.

Об этом информирует Министерство обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди новых рапортов:

Рапорт на документы для получения статуса УБД.

Рапорт на изменение реквизитов карточки.

Рапорт на смену получателя средств.

Рапорт на справку о составе семьи.

Рапорт на отпуск по уходу за ребенком (до 6 лет).

Все они находятся в своих разделах и доступны для использования в обновленной версии Армия+, которую можно загрузить из App Store или Play Market.

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Рапорты подаются за несколько минут. Отмечается, что они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта.

Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.

"Продолжаем давать защитникам и защитницам возможность закрывать различные запросы электронными рапортами, быстро и удобно. На этот раз добавили рапорт, благодаря которому можно получить документы для получения статуса УБД. Также рапорты, которые решают финансовые вопросы, например изменение номера карты или получателя денег. Последнее - актуально для всех, кто служит и финансово помогает своим родным", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Напомним, рапорты в Армия+ появились в августе 2024 года. С учетом новых рапортов их общее количество составляет 36.

За это время было полностью обработано 530 000 рапортов. Самые популярные - оздоровительные (30%), годовой отпуск (23%) и смена места службы (21%).