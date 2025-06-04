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БпАК Chief-1 допущены к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны
К эксплуатации в Силах обороны допустили беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Дроны предназначены для поражения летательных аппаратов или живой силы противника с модуля поражения патронами со шротом.
"Chief-1 имеет легкую и прочную раму, мощные двигатели, высокую маневренность, удачную конструкцию для воздушного боя.
Беспилотники оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели. Могут осуществлять выстрелы в ручном или автоматическом режиме. Chief-1 уничтожают вражеские FPV, бомберы, отдельные образцы корректировщиков, разведчиков", - говорится в сообщении.
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Не ****...лся поносить ?
Але потрібно йти ще далі - москалів потрібно постійно випереджати в технологічній гонці.