БпАК Chief-1 допущены к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны

К эксплуатации в Силах обороны допустили беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Дроны предназначены для поражения летательных аппаратов или живой силы противника с модуля поражения патронами со шротом.

"Chief-1 имеет легкую и прочную раму, мощные двигатели, высокую маневренность, удачную конструкцию для воздушного боя.

Беспилотники оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели. Могут осуществлять выстрелы в ручном или автоматическом режиме. Chief-1 уничтожают вражеские FPV, бомберы, отдельные образцы корректировщиков, разведчиков", - говорится в сообщении.

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