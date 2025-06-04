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Новости Оружие Украины
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БпАК Chief-1 допущены к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны

Беспилотник Chief допущен к эксплуатации в ВСУ

К эксплуатации в Силах обороны допустили беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Дроны предназначены для поражения летательных аппаратов или живой силы противника с модуля поражения патронами со шротом.

"Chief-1 имеет легкую и прочную раму, мощные двигатели, высокую маневренность, удачную конструкцию для воздушного боя.

Беспилотники оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели. Могут осуществлять выстрелы в ручном или автоматическом режиме. Chief-1 уничтожают вражеские FPV, бомберы, отдельные образцы корректировщиков, разведчиков", - говорится в сообщении.

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Автор: 

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Винищувач "Мавіков" і потенційно - оптоволоконних дронів.
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04.06.2025 11:55 Ответить
Особливо розчулює " українського виробництва". Формально ніби й так. Але ж всі все правильно розуміють я сподіваюсь?
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04.06.2025 12:11 Ответить
Ты -же в режиме реального времени успеваешь "посрать" под каждой новостью ?
Не ****...лся поносить ?
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04.06.2025 12:24 Ответить
А ти в режимі реального часу всигаєш в кожній купі гімна під кожною новиною покопирсатись? Не стомився? В очах іконка зєльогого лідора над монітором не двоїться в стомлений очах?
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04.06.2025 12:41 Ответить
Правильний підхід в розвитку технологій.
Але потрібно йти ще далі - москалів потрібно постійно випереджати в технологічній гонці.
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04.06.2025 13:41 Ответить
 
 