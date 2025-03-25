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Очередная крупная партия 120-мм минометов доставлена ВСУ, - "Украинская бронетехника". ФОТО

Компания "Украинская бронетехника" поставила Вооруженным Силам Украины очередную партию минометов калибра 120 мм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании

Как отмечается, миномет калибра 120 мм - МП-120 - на сегодня единственный украинский миномет, который прошел полный цикл государственных испытаний (отстреляно более 5000 выстрелов) и поставлен на вооружение ВСУ.

миномет 120 мм от УБ

Компания "Украинская бронетехника" поставляет минометы различным силовым подразделениям с 2019 года. С начала полномасштабного вторжения поставили Силам Обороны Украины несколько тысяч минометов. За это время МП-120 полностью подтвердил свои характеристики и надежность, компания постоянно получает запросы от различных подразделений, которые свидетельствуют, что на фронте существует высокая потребность в минометах.

миномет 120 мм от УБ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны тормозит запуск производства боеприпасов натовских калибров, - Украинская бронетехника

"Однако на данный момент существует риск остановки производства минометов нашим предприятием из-за отсутствия финансирования долгосрочных контрактов, заключенных во исполнение распоряжения Президента еще в середине прошлого года", - отмечают в "Украинской бронетехнике".

Автор: 

военно-промышленный комплекс (245) миномет (98) Украинская бронетехника (44)


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Топ комментарии
+8
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25.03.2025 19:30
+5
Чергова велика партія 120-мм мінометів доставлена ЗСУ, - "Українська бронетехніка". Джерело: https://censor.net/ua/p3543198

До виробників бракованих 120-мм мін не застосували штрафів, строки постачання продовжено. Це службова недбалість високопосадовців АОЗ , - антикорупційна рада
Джерело: https://censor.net/ua/n3543058
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25.03.2025 19:03
+4
Кретин чи дегенерат?
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25.03.2025 18:54
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"через відсутність фінансування довгострокових контрактів"
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25.03.2025 18:46 Ответить
стволи розточили під унікальний калібр мін 121,151 мм ?
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25.03.2025 19:06 Ответить
чекаємо 2-3 дні скільки вибухнуло із 100
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25.03.2025 18:52 Ответить
Кретин чи дегенерат?
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25.03.2025 18:54 Ответить
2 в 1.
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25.03.2025 19:25 Ответить
Просто смердюче кацапидло.
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25.03.2025 20:47 Ответить
шо ты там чекаешь, говнарь лахтинский?
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25.03.2025 23:19 Ответить
Чергова велика партія 120-мм мінометів доставлена ЗСУ, - "Українська бронетехніка". Джерело: https://censor.net/ua/p3543198

До виробників бракованих 120-мм мін не застосували штрафів, строки постачання продовжено. Це службова недбалість високопосадовців АОЗ , - антикорупційна рада
Джерело: https://censor.net/ua/n3543058
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25.03.2025 19:03 Ответить
Вони хоч спрацьовують?
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25.03.2025 19:09 Ответить
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25.03.2025 19:30 Ответить
спец міномети, для стрільби низламно бракованими абортишами
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25.03.2025 20:26 Ответить
Висрався, Iгор? Легше стало?
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25.03.2025 23:20 Ответить
Нарьян-Мар,
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26.03.2025 03:38 Ответить
 
 