Очередная крупная партия 120-мм минометов доставлена ВСУ, - "Украинская бронетехника". ФОТО

Компания "Украинская бронетехника" поставила Вооруженным Силам Украины очередную партию минометов калибра 120 мм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании

Как отмечается, миномет калибра 120 мм - МП-120 - на сегодня единственный украинский миномет, который прошел полный цикл государственных испытаний (отстреляно более 5000 выстрелов) и поставлен на вооружение ВСУ.

Компания "Украинская бронетехника" поставляет минометы различным силовым подразделениям с 2019 года. С начала полномасштабного вторжения поставили Силам Обороны Украины несколько тысяч минометов. За это время МП-120 полностью подтвердил свои характеристики и надежность, компания постоянно получает запросы от различных подразделений, которые свидетельствуют, что на фронте существует высокая потребность в минометах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны тормозит запуск производства боеприпасов натовских калибров, - Украинская бронетехника

"Однако на данный момент существует риск остановки производства минометов нашим предприятием из-за отсутствия финансирования долгосрочных контрактов, заключенных во исполнение распоряжения Президента еще в середине прошлого года", - отмечают в "Украинской бронетехнике".