Очередная крупная партия 120-мм минометов доставлена ВСУ, - "Украинская бронетехника". ФОТО
Компания "Украинская бронетехника" поставила Вооруженным Силам Украины очередную партию минометов калибра 120 мм.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании
Как отмечается, миномет калибра 120 мм - МП-120 - на сегодня единственный украинский миномет, который прошел полный цикл государственных испытаний (отстреляно более 5000 выстрелов) и поставлен на вооружение ВСУ.
Компания "Украинская бронетехника" поставляет минометы различным силовым подразделениям с 2019 года. С начала полномасштабного вторжения поставили Силам Обороны Украины несколько тысяч минометов. За это время МП-120 полностью подтвердил свои характеристики и надежность, компания постоянно получает запросы от различных подразделений, которые свидетельствуют, что на фронте существует высокая потребность в минометах.
"Однако на данный момент существует риск остановки производства минометов нашим предприятием из-за отсутствия финансирования долгосрочных контрактов, заключенных во исполнение распоряжения Президента еще в середине прошлого года", - отмечают в "Украинской бронетехнике".
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Джерело: https://censor.net/ua/n3543058