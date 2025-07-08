УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Виробництво боєприпасів в Україні
536 6

Чеська Excalibur Army відкрила представництво в Україні для запуску виробництва 155-мм боєприпасів

Чеська Excalibur Army запустить виробництво боєприпасів в Україні

Чеська компанія Excalibur Army, що входить до оборонного холдингу Czechoslovak Group, оголосила про офіційне відкриття свого представництва в Україні.

Про це повідомила "Українська бронетехніка", передає Цензор.НЕТ.

У компанії зазначили, що ключовим напрямом роботи в Україні стане виробництво артилерійських боєприпасів, зокрема снарядів калібру 155-мм. Проєкт реалізуватимуть у партнерстві з "Українською бронетехнікою".

"Партнерство з Excalibur Army - прорив не лише для нашої компанії, а й для всієї країни. Ми пишаємося тим, що можемо безпосередньо зміцнити обороноздатність України, виробляючи боєприпаси всередині країни. Завдяки нашим чеським партнерам ми отримали доступ до десятиліть досвіду, передових технологій та ліцензованих рішень. Ми готові виготовити понад 100 000 снарядів різних типів калібру 155 мм і 50 000 снарядів калібру 105 мм, щойно отримаємо державне замовлення", - наголосив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Також читайте: Бронеавтомобіль "Варта 2" допустили до експлуатації. Готові до серійного виробництва, - "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж

Це, за його словами, посилить армію України, забезпечить створення додаткових робочих місць для українських інженерів, стимулюватиме розвиток оборонної промисловості та зміцнить економіку в умовах війни.

"Виробництво боєприпасів НАТОвських калібрів – це лише початок. Це один з багатьох технологічних виробничих проєктів, які ми плануємо реалізувати спільно з чеськими партнерами вже найближчим часом. Переконані, що відкриття представництва Excalibur Army в Україні значно прискорить старт інших, не менш важливих для вітчизняного ВПК ініціатив", - додав Бельбас.

Читайте: Україна може досягти успіху лише завдяки технологіям та інноваціям, - Павел

Чеська Excalibur Army відкриває офіс в Україні

Автор: 

боєприпаси (2316) Чехія (1664) Українська бронетехніка (52)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз вам Ахметов підключе електрику за $10 млн ..це тільки початок
показати весь коментар
08.07.2025 17:10 Відповісти
Ахмєтов-це лише 4,5 області, однієї з яких вже майже немає. Чому претензії тільки до нього?
показати весь коментар
08.07.2025 17:37 Відповісти
Дик у нас вже 10йчи 20й раз в-во 155 починався?Напізьдюлькали знову?
показати весь коментар
08.07.2025 17:10 Відповісти
Це треба робити таємно!
показати весь коментар
08.07.2025 17:14 Відповісти
Стісняюсь спитать: а хабарі "за узгодження", "за підключення", "за пожежну безпеку", "за охорону довкілля", "за охорону праці"... хто буде платити? Невже сама Excalibur Army?
показати весь коментар
08.07.2025 17:15 Відповісти
"Ми готові виготовити понад 100 000 снарядів різних типів калібру 155 мм і 50 000 снарядів калібру 105 мм, щойно отримаємо державне замовлення" - а потім фсьо?
Чи може, слід було б вказати якісь терміни?
показати весь коментар
08.07.2025 17:30 Відповісти
 
 