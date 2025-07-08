Чеська Excalibur Army відкрила представництво в Україні для запуску виробництва 155-мм боєприпасів

Чеська компанія Excalibur Army, що входить до оборонного холдингу Czechoslovak Group, оголосила про офіційне відкриття свого представництва в Україні.

Про це повідомила "Українська бронетехніка", передає Цензор.НЕТ.

У компанії зазначили, що ключовим напрямом роботи в Україні стане виробництво артилерійських боєприпасів, зокрема снарядів калібру 155-мм. Проєкт реалізуватимуть у партнерстві з "Українською бронетехнікою".

"Партнерство з Excalibur Army - прорив не лише для нашої компанії, а й для всієї країни. Ми пишаємося тим, що можемо безпосередньо зміцнити обороноздатність України, виробляючи боєприпаси всередині країни. Завдяки нашим чеським партнерам ми отримали доступ до десятиліть досвіду, передових технологій та ліцензованих рішень. Ми готові виготовити понад 100 000 снарядів різних типів калібру 155 мм і 50 000 снарядів калібру 105 мм, щойно отримаємо державне замовлення", - наголосив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

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Це, за його словами, посилить армію України, забезпечить створення додаткових робочих місць для українських інженерів, стимулюватиме розвиток оборонної промисловості та зміцнить економіку в умовах війни.

"Виробництво боєприпасів НАТОвських калібрів – це лише початок. Це один з багатьох технологічних виробничих проєктів, які ми плануємо реалізувати спільно з чеськими партнерами вже найближчим часом. Переконані, що відкриття представництва Excalibur Army в Україні значно прискорить старт інших, не менш важливих для вітчизняного ВПК ініціатив", - додав Бельбас.

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