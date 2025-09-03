Чехія надаватиме Україні на відновлення 40 млн євро щорічно до 2030 року, - МЗС країни

Уряд Чехії схвалив програму "Україна 2026-2030", яка почне діяти з наступного року. Згідно з програмою, Чехія надаватиме Україні один мільярд чеських крон (близько 40 мільйонів євро) щорічно на відновлення після російських обстрілів.

Про це в соцмережі Х повідомляє міністерство закордонних справ Чехії, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що з 2023 року Чехія вже виділяла близько 500 мільйонів крон на рік на відновлення. Тепер цю суму збільшать вдвічі.

Ліпавський додав, що Євросоюз підтримуватиме вищезгадану програму Чехії і надасть країні близько 2 мільярдів крон фінансування.

Фінансування передаватимуть Україні через Національний банк розвитку на гуманітарні та інфраструктурні проєкти відновлення.

Читайте також: Келлог: Відбудова України - критично важливе завдання для безпеки Європи