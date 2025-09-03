РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10251 посетитель онлайн
Новости Восстановление Украины после войны Помощь Украины от Чехии
301 5

Чехия будет предоставлять Украине на восстановление 40 млн евро ежегодно до 2030 года, - МИД страны

украина,чехия

Правительство Чехии одобрило программу "Украина 2026-2030", которая начнет действовать со следующего года. Согласно программе, Чехия будет предоставлять Украине один миллиард чешских крон (около 40 миллионов евро) ежегодно на восстановление после российских обстрелов.

Об этом в соцсети Х сообщает министерство иностранных дел Чехии, информирует Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что с 2023 года Чехия уже выделяла около 500 миллионов крон в год на восстановление. Теперь эту сумму увеличат вдвое.

Липавский добавил, что Евросоюз будет поддерживать вышеупомянутую программу Чехии и предоставит стране около 2 миллиардов крон финансирования.

Финансирование будут передавать Украине через Национальный банк развития на гуманитарные и инфраструктурные проекты восстановления.

Также читайте: Чехия сообщила о подготовке новых пакетов военной помощи, - Шмыгаль

Автор: 

помощь (8079) Чехия (1786) восстановление (227)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зелень все вкраде...
показать весь комментарий
03.09.2025 18:32 Ответить
тобто,
вибори таки плануються?
а це, перемир'я.
а це, відміна військового стану.
а це, паліса, йде ***** зі своєю мобілізацію?

паліса! як же ти замазався у це гнойне зелене гімно????
скільки бабла?
показать весь комментарий
03.09.2025 18:39 Ответить
Та щас, відміна військового стану. Ви що, цей стан тільки і тримає зе при владі. Тому ні, навіть якщо перемир'я, то він все одно буде, бо пуйло нападе.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:59 Ответить
Відновлення іде постійно. Якщо б його не було, ви ю і досі з дизель-шенератором сиділи б
показать весь комментарий
03.09.2025 19:11 Ответить
О, хтось прібарахліцца
показать весь комментарий
03.09.2025 18:44 Ответить
 
 