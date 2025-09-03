Чехия будет предоставлять Украине на восстановление 40 млн евро ежегодно до 2030 года, - МИД страны
Правительство Чехии одобрило программу "Украина 2026-2030", которая начнет действовать со следующего года. Согласно программе, Чехия будет предоставлять Украине один миллиард чешских крон (около 40 миллионов евро) ежегодно на восстановление после российских обстрелов.
Об этом в соцсети Х сообщает министерство иностранных дел Чехии, информирует Цензор.НЕТ.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что с 2023 года Чехия уже выделяла около 500 миллионов крон в год на восстановление. Теперь эту сумму увеличат вдвое.
Липавский добавил, что Евросоюз будет поддерживать вышеупомянутую программу Чехии и предоставит стране около 2 миллиардов крон финансирования.
Финансирование будут передавать Украине через Национальный банк развития на гуманитарные и инфраструктурные проекты восстановления.
