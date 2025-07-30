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Новости Помощь Украины от Чехии
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Чехия сообщила о подготовке новых пакетов военной помощи, - Шмыгаль

Чехия готовит новые пакеты военной помощи

Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу с советником премьер-министра Чешской Республики по вопросам национальной безопасности Томашем Пояром.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Чешская сторона проинформировала о подготовке новых пакетов военной помощи. Это будет существенное усиление в сфере ПВО, РЭБ и дальнобойных возможностей.

Спасибо правительству и народу Чехии за лидерство и последовательную поддержку Украины на пути к справедливому миру", - говорится в сообщении.

Шмыгаль рассказал, что во время встречи сосредоточились на обеспечении наиболее насущных потребностей украинской армии. Особый фокус - на поставках боеприпасов. Чешская инициатива стала чрезвычайно важным инструментом поставки снарядов ключевых калибров.

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По словам министра, стороны подробно обсудили будущие поставки: конкретные графики и планы, как на этот год, так и в 2026 году.

"Вместе с Чехией будем развивать механизмы Чешской инициативы, чтобы наши воины были обеспечены необходимыми снарядами", - подчеркнул он.

Обсуждалось также другое перспективное направление - сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

"Уже создаем совместные предприятия и реализуем ряд важных проектов, в частности по производству снарядов и винтовок Bren 2 в Украине. С чешской делегацией проанализировали возможности запуска новых проектов в Чехии с участием ведущих украинских компаний для поддержки Сил обороны Украины", - добавил украинский министр.

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Автор: 

помощь (8028) Чехия (1769) Шмыгаль Денис (2785)


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А я б міняв кожний пакет допомоги на голову когось з ОП. Поки в ОП не закінчаться голови, і труп безголового ЗЄ не викинуть на смітник.
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30.07.2025 18:16 Ответить
Цікаво як вони тепер будуть контролювати свої вклади в мародерню на тлі усіх цих скандалів з БЕБ6 з НАБУ та САП...
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30.07.2025 18:19 Ответить
По скільки будут заковувати військові яйця при гґшмигалі??
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30.07.2025 18:28 Ответить
 
 