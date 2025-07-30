Чехія повідомила про підготовку нових пакетів військової допомоги, - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із радником прем’єр-міністра Чеської Республіки з питань національної безпеки Томашем Пояром.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Чеська сторона поінформувала про підготовку нових пакетів військової допомоги. Це буде суттєве підсилення у сфері ППО, РЕБ та далекобійних спроможностей.



Щиро дякую уряду та народу Чехії за лідерство та послідовну підтримку України на шляху до справедливого миру", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль розповів, що під час зустрічі зосередилися на забезпеченні найбільш нагальних потреб українського війська. Особливий фокус – на поставках боєприпасів. Чеська ініціатива стала надзвичайно важливим інструментом постачання снарядів ключових калібрів.

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За словами міністра, сторони детально обговорили майбутні поставки: конкретні графіки та плани, як на цей рік, так і у 2026 році.

"Разом із Чехією будемо розвивати механізми Чеської ініціативи, аби наші воїни були забезпечені необхідними снарядами", - наголосив він.

Обговорювався також інший перспективний напрямок – співпраця у сфері оборонної промисловості.

"Вже створюємо спільні підприємства та реалізуємо низку важливих проєктів, зокрема щодо виробництва снарядів та гвинтівок Bren 2 в Україні. З чеською делегацією проаналізували можливості запуску нових проєктів у Чехії за участі провідних українських компаній для підтримки Сил оборони України", - додав український міністр.

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