Потрібно зробити все, щоб Путін не виграв у цій війні, - Дуда
Лідер Польщі Анджей Дуда та президент Чехії Петр Павел обговорили підтримку України.
Про це пише PAP, передає Цензор.НЕТ.
Польський лідер подякував чеському колезі за ініціативу щодо боєприпасів для України.
"Це справді була величезна підтримка України. Ми не сумніваємося, що російський імперіалізм має бути зупинений і що Володимир Путін не може виграти цю війну. Потрібно зробити все, щоб це сталося", - сказав Дуда.
За його словами, обидва лідери бачать велику роль, яку спільнота Європи повинна відігравати у протидії Путіну.
Дуда та Павел вважають, що країни ЄС мають мобілізуватися для модернізації збройних сил та розвитку оборонної промисловості, що бути "максимально самодостатніми в цьому відношенні".
Топ коментарі
+4 Деніс Войцеховський
показати весь коментар07.07.2025 16:59 Відповісти Посилання
+3 Oleg Zaporogec
показати весь коментар07.07.2025 16:57 Відповісти Посилання
+3 Петро Вебер
показати весь коментар07.07.2025 16:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Срач... По науковому - хаос.
В старому радянському фільмі була хороша цитата: червоні приходят - грабують, білі приходять - грабують - і куди бідному селянину податися?