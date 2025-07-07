Потрібно зробити все, щоб Путін не виграв у цій війні, - Дуда

Лідер Польщі Анджей Дуда та президент Чехії Петр Павел обговорили підтримку України.

Про це пише PAP, передає Цензор.НЕТ.

Польський лідер подякував чеському колезі за ініціативу щодо боєприпасів для України.

"Це справді була величезна підтримка України. Ми не сумніваємося, що російський імперіалізм має бути зупинений і що Володимир Путін не може виграти цю війну. Потрібно зробити все, щоб це сталося", - сказав Дуда.

За його словами, обидва лідери бачать велику роль, яку спільнота Європи повинна відігравати у протидії Путіну.

Дуда та Павел вважають, що країни ЄС мають мобілізуватися для модернізації збройних сил та розвитку оборонної промисловості, що бути "максимально самодостатніми в цьому відношенні".

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