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Потрібно зробити все, щоб Путін не виграв у цій війні, - Дуда

Дуда та Павел підтвердили підтримку України

Лідер Польщі Анджей Дуда та президент Чехії Петр Павел обговорили підтримку України.

Про це пише PAP, передає Цензор.НЕТ.

Польський лідер подякував чеському колезі за ініціативу щодо боєприпасів для України.

"Це справді була величезна підтримка України. Ми не сумніваємося, що російський імперіалізм має бути зупинений і що Володимир Путін не може виграти цю війну. Потрібно зробити все, щоб це сталося", - сказав Дуда.

За його словами, обидва лідери бачать велику роль, яку спільнота Європи повинна відігравати у протидії Путіну.

Дуда та Павел вважають, що країни ЄС мають мобілізуватися для модернізації збройних сил та розвитку оборонної промисловості, що бути "максимально самодостатніми в цьому відношенні".

Також читайте: Павел: Після проведення виборів у Чехії політика щодо підтримки України не виключає змін

Автор: 

Дуда Анджей (799) Павел Петр (173)


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Топ коментарі
+4
забув додати "не порушуючи комфорт, безпеку та вигоду європейців".
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07.07.2025 16:59 Відповісти
+3
А сам ножик українцям у спину, закон про " волинську різанину"
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07.07.2025 16:57 Відповісти
+3
І для цього когутня польська блокує українські кордони?
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07.07.2025 16:59 Відповісти
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Польща рішила - підкине МІГи Україні - чи це не про це?
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07.07.2025 16:56 Відповісти
А сам ножик українцям у спину, закон про " волинську різанину"
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07.07.2025 16:57 Відповісти
За для справедливості - вони просто виконали прохання депутатів ВР ...
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07.07.2025 17:23 Відповісти
забув додати "не порушуючи комфорт, безпеку та вигоду європейців".
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07.07.2025 16:59 Відповісти
І для цього когутня польська блокує українські кордони?
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07.07.2025 16:59 Відповісти
Треба зробити все, але чи підтримає нас Польща, якщо ми захочемо повернути собі ядерний статус?
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07.07.2025 17:09 Відповісти
Китайці сказали, що зроблять усе, аби рашисти не програли. Європейці (у даному випадку - поляки) сказали, що зроблять усе, аби не програла Україна . Американці вертять дупою і не знають - чи бити рашистів, чи бізнес з ними робити. Українські керманичі ворують у власної армії, понатягали вишиванки чи одностої, перестали голитися і з героїчними мордами тягнуть останнє з країни...

Срач... По науковому - хаос.

В старому радянському фільмі була хороша цитата: червоні приходят - грабують, білі приходять - грабують - і куди бідному селянину податися?
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07.07.2025 17:09 Відповісти
Чого хаос - в кожної команди свій інтерес. Європі вигідно тягти, Китаю вигідно тягти, США - зіскочити, москалям - відновити імперію. Україна тут просто попала в центр поля, що вдієш.
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07.07.2025 17:16 Відповісти
Може в ТЦК?
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07.07.2025 17:11 Відповісти
Якщо поляки заберуть до себе галичину та волинь- путін не виграє .
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07.07.2025 17:12 Відповісти
Але й не програв. Європа буде Україною робити все, аби росія не програла)
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07.07.2025 17:12 Відповісти
Диктатор ***** вже програв цю війну на самому її початку, Україна знищить кілька мільйонів кацапів та звільнить усі свої території і війна закінчиться ,все залежить від кількості зброї яку Україні нададуть або Україна виготовить, чим швидше тим краще!
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07.07.2025 17:15 Відповісти
ти той ще мрійник,навіть не запитаю є в тебе довідка і пив ти сьогодні пігулки бо фантазії просто малореалізуємі,хіба що станеться одразу глобальне затоплення,виверження вулканів,розвопсюження вірусних інфекцій і ботоксний з клюбом озеро захлинеться в груповому загострення діареї...
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07.07.2025 17:23 Відповісти
Де гарантії, що русня не використає ЯЗ як примус до капітуляції?
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07.07.2025 17:27 Відповісти
да пофіг їм на все поки їх самих не торкнулося,бо перше в їх списках то є вигода,друге власне населення і його одобрямс,третє це сусіди та суспільне існування -з цього виходить від нас як країни одні трати,ми конкурент для населення як виробник і постачальник робочої сили,наміри на нашу присутність в їх середовищі навіть не окреслені бо ми взагалі не відповідаємо догматам їхнього устрою....
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07.07.2025 17:17 Відповісти
Яке ж воно нице… Йому страшно сказати- «щоб Україна перемогла». Йому не вистачає сказати не з путіним в контексті, а вжити слово»Росія». Бо ж війну веде не путін сам. Чи воно з розрахунком як пуйло здохне то народ буде нє вінават у вайнє… всйо путин замутіл.
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07.07.2025 17:28 Відповісти
 
 