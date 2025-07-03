Павел: Після проведення виборів у Чехії політика щодо підтримки України не виключає змін

Президент Чехії Петр Павел не виключає зміни урядової політики щодо підтримки України після парламентських виборів, які пройдуть у країні 3-4 жовтня.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Павел повідомив, що наразі веде діалог з усіма лідерами партій, які можуть увійти до наступного уряду, і закликає їх зберегти нинішні пріоритети безпеки, включно з підтримкою України.

"Я обговорив з ними необхідність збереження тих самих принципів у сфері безпеки і зовнішньої політики навіть після виборів. Однак, звісно, зараз я не можу дати гарантій - багато чого залежатиме від їхніх підсумків", - сказав він.

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Президент нагадав, що Чехія вже передала Україні близько 1,5 млн одиниць великокаліберних боєприпасів і планує надати ще 1,8 млн у 2025 році. При цьому Павел підкреслив, що ініціатива із постачання боєприпасів не перебуває під загрозою.

Павел також застеріг про гібридну агресію з боку Росії, яка веде шпигунську діяльність, вдається до саботажу, кібератак і поширення дезінформації в Європі. За його словами, Чехія посилює заходи протидії таким загрозам.

Нинішній уряд Чехії очолює прем’єр Петр Фіала, відомий підтримкою України. Водночас одним із фаворитів парламентських перегонів вважається опозиційний лідер ANO Андрей Бабіш, який у 2023 році програв Павелу на президентських виборах. Його потенційне повернення до влади викликає питання щодо майбутньої позиції Чехії у питанні військової допомоги Україні.

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