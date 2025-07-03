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Новини Підтримка України
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Павел: Після проведення виборів у Чехії політика щодо підтримки України не виключає змін

Президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел не виключає зміни урядової політики щодо підтримки України після парламентських виборів, які пройдуть у країні 3-4 жовтня.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Павел повідомив, що наразі веде діалог з усіма лідерами партій, які можуть увійти до наступного уряду, і закликає їх зберегти нинішні пріоритети безпеки, включно з підтримкою України. 

"Я обговорив з ними необхідність збереження тих самих принципів у сфері безпеки і зовнішньої політики навіть після виборів. Однак, звісно, зараз я не можу дати гарантій - багато чого залежатиме від їхніх підсумків", - сказав він.

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Президент нагадав, що Чехія вже передала Україні близько 1,5 млн одиниць великокаліберних боєприпасів і планує надати ще 1,8 млн у 2025 році. При цьому Павел підкреслив, що ініціатива із постачання боєприпасів не перебуває під загрозою.

Павел також застеріг про гібридну агресію з боку Росії, яка веде шпигунську діяльність, вдається до саботажу, кібератак і поширення дезінформації в Європі. За його словами, Чехія посилює заходи протидії таким загрозам.

Нинішній уряд Чехії очолює прем’єр Петр Фіала, відомий підтримкою України. Водночас одним із фаворитів парламентських перегонів вважається опозиційний лідер ANO Андрей Бабіш, який у 2023 році програв Павелу на президентських виборах. Його потенційне повернення до влади викликає питання щодо майбутньої позиції Чехії у питанні військової допомоги Україні.

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Автор: 

Павел Петр (172) війна в Україні (5072)


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Нажаль так, загроза приходу Бабіша тут потужна
Нажаль невдячність наших співвітчизників цьому сприяє
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03.07.2025 10:36 Відповісти
Нажаль ми всьму світові винні, за те що ***** хоче знищити нас.

А ще ми винні за те що у 1991 році ми віддали долю країни у руки "західних партнерів", які під пусті гарантії змусили нас лишитися беззахисними перед расеєю.
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03.07.2025 10:43 Відповісти
У 1991 і кілька років по тому в Україні рулили коммуняки. І Кравчук і сумнозвісна "команда 239" у ВР - пони були проросійськими коммуняками і більше відстоювали інтереси Росії, ніж України.
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03.07.2025 11:09 Відповісти
Це ще під питанням - хто і кому має дякувати .
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03.07.2025 11:39 Відповісти
Та які питання. Ті хто воювали б лопатами ,якби не допомога ЄС і США
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03.07.2025 11:46 Відповісти
Московське лайно, на території країн ЄС і НАТО, прутін задіяв на повну силу, щоб відновити політичну ситуацію часів «Варшавського договору»!! Агенти, і не тільки Штазі, задіяні максимально в країнах ЄС та НАТО!!
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03.07.2025 10:41 Відповісти
І не лише, з приходом Трампа в Європі підняли голову всі правоцентристські партії, більшість з яких пітримується москвою, але використовує для агітації схожі популістські наративи, достатньо згадати і про активну підтримку Маском ультраправих Німеччини.
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03.07.2025 11:05 Відповісти
Однак, звісно, зараз я не можу дати гарантій - багато чого залежатиме від їхніх підсумків", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3561278

А нехай спробує нагадати виборцям 1968 рік. Може, це допоможе зробити тверезий вибір?
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03.07.2025 11:19 Відповісти
Європа не зможе і не буде самотужки тягти цю війну, без США. В демократіях влада, зазвичай змінюється, немає Потужних Лідорів а-ля ***** з гундосом, і так, можуть обрати владу, яка проти війни. Принаймні, Павел чесно попередив, а не бреше.
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03.07.2025 11:32 Відповісти
"немає Потужних Лідорів а-ля ***** з гундосом"

Крупская, це ти про ту Європу де зараз Орбан, Фіцо і Навроцький чи про якусь іншу? 🤡
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03.07.2025 11:47 Відповісти
 
 